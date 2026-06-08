Burgos ya tiene a sus ganadores de la Olimpiada de Economía
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales acoge la entrega de premios a los ganadores de la edición local
El Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales acogió el acto de entrega de premios de la XI Fase Local de la Olimpiada Nacional de Economía. Destinada a estudiantes de 2º Bachillerato está organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos, a través del Grupo de Innovación Docente 'NEXO'.
El primer clasificado recibió diploma, 100 euros en metálico y la matrícula gratuita para el curso 2026/27 en cualquiera de los grados que oferta la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos. El segundo y tercer premio están dotados con diploma y 100 euros en metálico.
Los tres finalistas representarán a la Universidad de Burgos en la fase nacional, que se celebrará en Aranjuez (Madrid) los días 17, 18 y 19 de junio de 2026. Y los cinco primeros clasificados en la fase nacional representarán a España en la Olimpiada Internacional de Economía.