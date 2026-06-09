El TSJ urge 19 nuevas plazas de juez en Castilla y León tras dos años en barbecho

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El compromiso está sobre la mesa, pero ha de materializarse. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, considera «absolutamente imprescindible» la creación de 19 plazas judiciales en la Comunidad. Tres de ellas en Burgos; concretamente en las secciones Civil y de Instrucción de los tribunales de Instancia de la capital, Miranda de Ebro y Aranda de Duero.

Lo único que espera Del Ser es que no se produzca demora alguna para que dichas plazas sean efectivas a partir del próximo año, máxime cuando los dos últimos ejercicios no se han incorporado nuevos jueces. Tan solo dos, en las secciones de Violencia contra la Mujer en Valladolid y León, pese a que la media regional era de cinco plazas por año.

A mayores, el TSJ estima conveniente reforzar órganos colegiados como las secciones penales de la Audiencia Provincial de Burgos, León, Salamanca, Soria y Valladolid, donde también convendría sumar una nueva plaza en la Sala Social del Alto Tribunal. Asimismo, Del Ser también subraya la necesidad de crear una segunda plaza en la Sección de Violencia contra la Mujer y el Tribunal de Instancia de la capital burgalesa.

Sobre la nueva Ley de Eficiencia que tantos quebraderos de cabeza está generando en los juzgados, la memoria anual del TSJCyL de 2025 recoge que sus «exigencias» han influido en la disminución del número de asuntos registrados. Sobre todo en el orden Civil, que experimentó una notable caída al pasar de 166.007 a 144.659 asuntos de un año a otro.

Del Ser no oculta su «preocupación» tras constatar que la actividad en los juzgados se ha visto ralentizada. El principal escollo, a su juicio, reside en la abrupta implantación de una normativa que ha generado «problemas de acoplamiento y consolidación de los tribunales», con cambios de puesto entre los funcionarios de un día para otro.

Ante semejante panorama, la presidenta del TSJ lleva desde principios de año reuniéndose con los tribunales de Instancia de cada provincia para recabar las quejas y sugerencias de todos los actores implicados, a través de una Mesa de Calidad, para su posterior remisión al Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pese a ello, cree que aún es demasiado pronto para determinar si el colapso actual de la Justicia se prolongará durante los próximos años o si, por el contrario, se corrige en tiempo y forma.