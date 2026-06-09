Condenado a 10 años de cárcel un profesor de dibujo por abusar de una menor en Burgos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a 10 años y nueve meses de prisión por abuso sexual continuado y quebrantamiento de condena sobre una menor de 16 años, alumna del acusado cuando impartía clases de dibujo manga en un establecimiento de Burgos. Además, le impone la prohibición de comunicarse con ella durante 17 años, así como indemnizar a la víctima con 12.000 euros por los daños morales.

El fallo de la Audiencia de Burgos considera como hechos probados que el acusado, de 24 años y profesor de dibujo manga, y la alumna, de 14 años, mantuvieron una relación sentimental, situación por la que fue condenado en 2019 tras enterarse la madre de la menor y presentar una denuncia.

Previamente, al enterarse de los hechos había pedido una orden de alejamiento dictada por un juzgado de Burgos. Pese a ello, el acusado se puso en contacto con la menor para pedirle seguir con la relación, que duró en torno a seis meses, tiempo en el que mantuvieron relaciones sexuales varias veces por semana. La menor, antes de los hechos, estaba en tratamiento por una patología mental.

Aunque, cuando era menor, la víctima no quería denunciar, cuando alcanzó la mayoría de edad se decidió a formular denuncia tras coincidir con el acusado en un comercio de cómics, «y este se le acercó, lo cual no la agradó», según recoge la sentencia.

Para fundamentar el fallo condenatorio, la jueza de la presidenta del tribunal considera que el testimonio de la víctima es «sincero, espontáneo, sin contradicciones, persistente» y si bien existen fechas y datos que no recuerda con exactitud «ello debe achacarse al tiempo transcurrido». Y justificó la denuncia al acusado porque «se sentía acosada por aquél y no quería que la molestase más». Varias amigas confirmaron en el juicio que la víctima y el acusado tenían una relación sentimental.

Una tía contó que la madre le había dicho que sospechaba que ambos tenían una relación y que pudo ver cómo un día se subían juntos a un coche. Por su parte, el entorno del acusado no confirmó que tuvieran una relación pero el tribunal no les dio credibilidad por «por su carencia de imparcialidad». El acusado ya había sido condenado, en una sentencia de conformidad, por abusos sexuales a esta menor el 21 de enero de 2019.