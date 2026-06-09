El Banco de Alimentos de Burgos gestionó más de 2,4 millones de kilos y atendió a cerca de 9.000 personas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Banco de Alimentos de Burgos hizo balance de la gestión del pasado año durante la Asamblea Anual en la que se aprobaron también las cuentas del ejercicio 2025, así como de la actividad desarrollada durante el último año en el que se destacó "la fortaleza de la entidad y el mantenimiento de la necesidad social en la provincia".

El presidente del Banco de Alimentos, Julián Martínez Pantoja, subrayó que, pese a la ligera mejora de algunos indicadores económicos, muchas familias continúan teniendo dificultades para afrontar el coste de la vivienda, los suministros básicos y la alimentación.

En cuanto a la actividad desarrollada, el Banco de Alimentos de Burgos gestionó durante 2025 un total de 2.422.198 kilos de alimentos, colaborando con 89 entidades benéficas y prestando apoyo a 8.956 personas de Burgos y provincia.

Del total gestionado, 1.049.435 kilos fueron distribuidos directamente entre las entidades burgalesas, mientras que más de 1,3 millones de kilos se destinaron a otros Bancos de Alimentos, en aplicación del principio de solidaridad interterritorial que caracteriza a la organización.

Uno de los aspectos más destacados del ejercicio fue la procedencia de los alimentos. El 71% de los productos recibidos procedió de la industria agroalimentaria y el 11,5% de la gran distribución, lo que consolida el modelo propio del Banco de Alimentos de Burgos y la estrecha colaboración que mantiene con el tejido empresarial de la provincia.

La Asamblea también puso en valor la respuesta de la ciudadanía durante la última Gran Recogida, que permitió recaudar 114.900 euros. Estos recursos constituyen una herramienta esencial para garantizar la estabilidad del suministro durante todo el año, permitiendo adquirir alimentos cuando disminuyen las donaciones de determinados productos.

Durante su intervención, el presidente destacó igualmente los principales retos de futuro de la entidad, entre los que figuran la búsqueda de nuevas fuentes de suministro tras la reducción de algunos programas europeos de ayuda alimentaria, el aprovechamiento de las oportunidades derivadas de la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, la modernización de los sistemas logísticos y de gestión, así como el impulso al relevo generacional del voluntariado.

La Asamblea aprobó asimismo la incorporación de dos nuevos asociados y la renovación de los cargos de la Junta Directiva.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento al vicepresidente de la entidad, Miguel Ángel López que deja sus responsabilidades tras dieciocho años de servicio.

El presidente destacó su contribución al crecimiento y consolidación del Banco de Alimentos de Burgos, así como su compromiso durante algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la organización, incluida la respuesta desarrollada durante la pandemia.

La nueva Junta directiva estará formada por el presidente, Julián Martínez Pantoja, vicepresidente, Ángel Cuesta Rastrilla, tesorero, Roberto López González y Secretario, Gonzalo Gutiérrez Gil-Fournier, como vocales Cristina Rodríguez García, María Inmaculada López Gómez, Javier Oviedo García, José Ángel Martínez Toribio, Mariano González Hernando, Luis Felipe Ruiz Pereda, Ignacio San Millán Valdivielso, Alberto Gómez Barahona, Julián Alfonso Alonso García y Emilio de Domingo Angulo.

El presidente concluyó afirmando que el Banco de Alimentos de Burgos es hoy "una organización sólida, respetada y necesaria, que cuenta con el respaldo de la sociedad burgalesa y mantiene intacta su capacidad de servicio", agradeciendo la implicación de voluntarios, socios, empresas, entidades colaboradoras e instituciones.