La empresa burgalesa reclama una formación capaz de seguir el ritmo de sus necesidades

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La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) y la Universidad Isabel I (Ui1) han firmado un convenio para facilitar al tejido empresarial burgalés el acceso a formación universitaria en condiciones preferentes, con el objetivo de reforzar la cualificación de empresarios y trabajadores en un momento en el que las compañías necesitan adaptar sus plantillas a cambios tecnológicos y productivos cada vez más rápidos. El acuerdo, suscrito por el presidente de la patronal, Ignacio San Millán, y el rector de la institución académica, Alberto Gómez Barahona, busca estrechar la relación entre universidad y empresa para que la oferta formativa responda mejor a las necesidades reales del mercado laboral.

San Millán situó el convenio dentro de una estrategia dirigida a fortalecer el capital humano de las empresas burgalesas, al entender que la formación ha dejado de ser una etapa limitada al inicio de la vida profesional y se ha convertido en un proceso permanente. El presidente de FAE defendió que el acuerdo “va mucho más allá de las ventajas económicas” para los asociados y lo vinculó con una idea que repitió como eje de su intervención: “detrás de cada empresa hay personas” y detrás de cada proyecto empresarial hay talento, conocimiento y esfuerzo.

La Universidad Isabel I aportará a ese marco programas formativos con condiciones preferentes para profesionales vinculados a FAE. Gómez Barahona subrayó que la relación entre universidad y empresa ya no puede entenderse como dos ámbitos separados, porque ambas contribuyen a formar personas y a trasladar conocimiento a la sociedad. En su planteamiento, la universidad presta “el servicio público de educación superior” también desde una estructura privada y tiene que participar en la actualización de competencias que exige el tejido productivo.

Títulos propios para responder antes a la empresa

Esa actualización no siempre encuentra en las titulaciones oficiales la respuesta más rápida. El rector explicó que la autorización de nuevos grados y másteres requiere trámites que pueden prolongarse durante al menos un año y, en la práctica, retrasar su implantación hasta dos cursos cuando las resoluciones llegan en junio o julio. Por eso, defendió el papel de los títulos propios como vía para atender con más agilidad demandas concretas de las empresas antes de que esos contenidos puedan transformarse, si procede, en enseñanzas oficiales.

Los ritmos administrativos y educativos, según coincidieron FAE y la Universidad Isabel I, no siempre encajan con la urgencia de unas compañías que a menudo necesitan cubrir perfiles concretos en plazos muy breves. En ese contexto, muchas empresas optan por formar internamente a sus trabajadores para adaptarlos a sus necesidades, aunque esa inversión abre después la dificultad de retener a esos profesionales cuando reciben ofertas mejores o encuentran condiciones que se ajustan más a sus expectativas.

Burgos compite por atraer y retener profesionales

La contratación y permanencia de profesionales formados concentra buena parte de la preocupación empresarial, más que una supuesta falta de jóvenes preparados. San Millán situó esa dificultad especialmente en sectores donde el teletrabajo no encaja con la actividad diaria, mientras Gómez Barahona coincidió en que las generaciones actuales son “las mejor formadas de la historia”, aunque esa preparación las coloca en un mercado donde los territorios y las compañías compiten por captar a los mismos perfiles.

Burgos, según ambos, parte de una posición favorable por la combinación de un sistema universitario consolidado y un tejido empresarial con peso industrial. El rector defendió que esos dos factores colocan a la provincia en una situación de futuro, siempre que sea capaz de ofrecer oportunidades profesionales atractivas. Como ejemplo de esa capacidad de atracción, señaló que la Universidad Isabel I cuenta con unas 600 personas en plantilla, de las que alrededor del 60% procede de fuera de Burgos, con una edad media inferior a los 40 años.

La salida de jóvenes hacia Madrid apareció como una de las cuestiones más visibles en ese debate. San Millán admitió que muchos burgaleses formados eligen la capital durante sus primeros años de carrera, aunque también observó que una parte de ellos se plantea regresar cuando cambian sus circunstancias personales. Las empresas locales, añadió, intentan apoyarse en la calidad de vida de Burgos como argumento para competir con otros destinos, pese a que los profesionales más jóvenes tienden inicialmente a buscar grandes ciudades.