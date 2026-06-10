Doña Berenguela y Diego Porcelos estrenan 'outfit' en las fiestas de San Pedro y San Pablo

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Diego Porcelos y Doña Berenguela estrenan atuendo. Los encargados de confeccionar sus nuevos trajes han sido los trabajadores del taller de empleo municipal ‘Puntadas Cidianas’, un equipo de cinco personas que arrancó con esta labor el pasado mes de marzo y que está capitaneado por la coordinadora de taller Sonia Saiz.

«El proyecto comenzó con una fase de toma de contacto, conceptos básicos y un proceso de investigación de la época de los personajes», señaló la responsable de taller. Y es que «a pesar de que bailen como pareja, Diego Porcelos y Doña Berenguela no son pareja, ya que vivieron con tres siglos de diferencia, en los siglos IX y XII, respectivamente» por lo que «los atuendos no son similares pero sí tenían que tener una correlación estética entre ellos».

Para el diseño de Doña Berenguela, el equipo se documentó en el Monasterio de las Huelgas. «Vimos que los trajes de la época optaban por tejidos de seda en tonos verdes y ocres». Por su parte, el conde Diego Porcelos vestirá de color berenjena con toques blancos y verdes «para lograr esa combinación de ambas figuras». Tras los bocetos iniciales, se optó por un diseño estilo peyote, un vestido con mangas apretadas y camisa blanca», explicó Saiz.

El diseño fue evolucionando semana a semana al tiempo que se ha mantenido «un contacto estrecho con los propios porteadores de los gigantones para asegurar aspectos prácticos como colocar la ventana de visión».

Uno de los mayores desafíos del taller ha sido «trabajar con el enorme volumen de estas telas gigantescas» así como diseñar «un armazón interno y unas hombreras especiales que garantizan que el vestido tenga una caída perfecta, aportando la prestancia y anchura de hombros necesaria para estas figuras», añadió la responsable de taller.

A las figuras se les ha incorporado además dos bolsos tipo bombonera. «Todas las figuras tienen complementos y quisimos que estas también los tuvieran», apunta Félix Vladimir Familia, uno de los trabajadores del taller. A los bolsos se sumarán más adelante collares y una espada. Los complementos se entregarán a mediados de abril e incluirán bolsas, collares para la reina y una espada para ella.

Más cambios

Los nuevos trajes quieren reflejarán «sus verdaderos estatus de conde y reina de Castilla» y, de hecho, Saiz avanzó que uno de los cambios más importantes a realizar en las figuras creadas por el artista burgalés Cristino Díe, será retirar la corona a Diego Porcelos, dado que era conde y no rey».

La figura también se someterá en un futuro a un cambio en la estructura, como ya se ha hecho con Doña Berenguela, ya que «el objetivo es poner la cabeza más recta» así como «suavizar los colores utilizados en el rostro», trabajos de los que se está encargando el burgalés Santigo Heras.

Otras labores

Además de la indumentaria de estos gigantones, los componentes del taller de empleo también han realizado en estas semanas la chaquetas del Tetín, gabardinas y gorras para los programas de verano de los cívicos, así como el arreglo de sábanas, mantas y fundas para tronas de las escuelas infantiles. Asimismo, el equipo se encarga de elaborar disfraces, confeccionar trajes nuevos para los paleros y realizar los arreglos necesarios en los trajes de gala de la Policía Local y los Bomberos de Burgos.