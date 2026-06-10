Herida una mujer en un atropello en Reyes Católicos
Otra mujer resultaba herida en un accidente en Vadocondes
Una mujer de unos 30 años resultó herida en un atropello en Burgos. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía un aviso a las 13.35 horas en que se alertaba de un atropello de un turismo a un peatón en la avenida Reyes Católicos.
El centro de emergencias del 1-1-2 ha trasladado el aviso a Policía Nacional y Local, y a Emergencias sanitarias – Sacyl que ha enviado recursos para atender a una mujer de unos 30 años, consciente.
Por otro lado, una mujer de unos 80 años resultaba herida en un accidente en el kilómetro 259 de la carretera N-122, en Vadocondes. En el aviso, que entró entró en el 1-1-2 a las 10.43 horas, se informa de que se ha producido un golpe entre dos vehículos y hay una mujer de unos 80 años con dolor de pecho.
El 1-1-2 traslada el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias sanitarias – Sacyl que envía recursos para atender a la herida.