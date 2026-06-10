Herida una mujer en un atropello en Reyes Católicos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 30 años resultó herida en un atropello en Burgos. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía un aviso a las 13.35 horas en que se alertaba de un atropello de un turismo a un peatón en la avenida Reyes Católicos.

El centro de emergencias del 1-1-2 ha trasladado el aviso a Policía Nacional y Local, y a Emergencias sanitarias – Sacyl que ha enviado recursos para atender a una mujer de unos 30 años, consciente.

Por otro lado, una mujer de unos 80 años resultaba herida en un accidente en el kilómetro 259 de la carretera N-122, en Vadocondes. En el aviso, que entró entró en el 1-1-2 a las 10.43 horas, se informa de que se ha producido un golpe entre dos vehículos y hay una mujer de unos 80 años con dolor de pecho.

El 1-1-2 traslada el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias sanitarias – Sacyl que envía recursos para atender a la herida.