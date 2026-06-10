Detenido en Burgos por cuatro robos con violencia y una agresión sexual

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Agentes de la Policía Nacional de Burgos detuvieron el pasado sábado 6 de junio a un individuo de unos 30 años de edad, como presunto autor de cuatro robos con violencia, todos ellos cometidos en el barrio de Gamonal de la capital. Se le investiga además como responsable de un delito de agresión sexual cometida sobre una de las víctimas, todas ellas mujeres de mediana edad.

El pasado 30 de mayo a primera hora de la mañana, una mujer volvía a su domicilio en una conocida avenida del citado barrio, tras pasear a su perro. El ahora arrestado se acercó y acarició a la mascota, maniobra deliberada para generar confianza en la víctima, que se introdujo en el portal de su domicilio. Este extremo fue aprovechado por el agresor para una vez dentro, intimidarla violentamente exigiéndole “oro”. Logró robarle un anillo y sus pendientes. Además durante la agresión, realizó tocamientos de carácter sexual sobre su víctima.

Días más tarde, el sábado 6 por la mañana, este sujeto, según consta en el atestado policial a disposición de la Autoridad Judicial, y siempre presuntamente, cometió de forma consecutiva tres robos con intimidación, actuando con similar modus operandi. Sobre las 10 horas, abordó a una mujer en el ascensor del inmueble de casa de esta, tras colarse con ella al entrar en el mismo, y le sustrajo mediante un tirón tanto una cadena al cuello como su bolso de mano, robándole varias pertenencias.

Una media hora más tarde, abordó a otra mujer en plena vía pública, arrancándole sorpresivamente un collar, llevándose una parte del mismo y huyendo a la carrera. Por último, sobre las 10:45 horas, acometió - en una calle cercana a la anterior- y tras seguir sus pasos a una tercera víctima, y del mismo modo logró sustraerle el collar que portaba.

Durante este tiempo y con conocimiento de lo ocurrido, varias dotaciones de la Policía Nacional, atendieron a las víctimas y recabaron datos precisos sobre las circunstancias y las características del responsable, coincidentes en todos los casos. Apenas unos minutos después, se lograba localizar, identificar y detener no muy lejos de allí al presunto autor, residente a pocos cientos de metros de los lugares de comisión delictiva.

Tras llevar a cabo las diligencias policiales de investigación que comprometen al detenido con estos cuatro hechos violentos, ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción competente, cuya Autoridad ha ordenado su ingreso en prisión preventiva.