El PSOE pregunta por las carencias de personal en el programa Continuadores

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El PSOE de Burgos quiere tener más detalles sobre el problema de falta de personal para el programa Continuadores con la jornada reducida que se aplica en los colegios en junio. El secretario de Organización del PSOECyL y procurador por Burgos, Daniel de la Rosa, pregunta por qué «la empresa adjudicataria siguiera buscando monitores de manera urgente y a través de los colegios y las asociaciones de padres».

El PSOE de Burgos presentó una serie de preguntas en las Cortes relacionadas con lo que consideran carencias en educación y medio ambiente en la provincia.

También en el ámbito educativo, el PSOE pregunta sobre la situación de los colegios ante las olas de calor, después de que llegaran quejas desde sindicatos sobre que algunas aulas se habían convertido en "auténticas saunas" en los días de calor intenso por carecer de sistemas de refrigeración. Ante esta situación, el PSOE se interesa por saber qué inversiones concretas ha ejecutado la Consejería de Educación durante los últimos cinco años destinadas a la rehabilitación energética mejora del aislamiento térmico y adaptación climática de los centros educativos.

De al Rosa también mostró "su preocupación" por cuáles son los programas de adaptación que aplican los centros públicos a los alumnos de origen extranjero que desconocen o tienen dificultades con el idioma.

La procuradora por Burgos Estrella Paredes señaló que el PSOE preguntará en las Cortes por los "retrasos prolongados" en centros de educación infantil en las ayudas del comedor escolar, que en algunos casos no se han pagado desde el mes de septiembre. Paredes destacó que "no es una medida menor", ya que sirve para apuntalar la conciliación familiar, por lo que "cuando una administración pone en marcha estas ayudas convoca una ayuda, también tiene la obligación de hacer los pagos a tiempo". Por ello, "queremos saber cuántos centros cuántas familias y cuántos alumnos han estado afectados por esta situación".

En materia de Medio Ambiente, la procuradora del PSOE por Burgos, reclama que la Junta actualice la legislación para adaptarla a la Ley de Bienestar Animal, ya que "ya no es algo residual sino que es algo importante" en una Comunidad con más de 647.000 animales de compañía, "más que menores de 15 años". También preguntará por las medidas que va a adoptar la Junta tras la aparición de la perca en el río Arlanza, una especie invasora, de donde "se han extraído 200 unidades de estos ejemplares de unos 20 25 centímetros".

Por último, el PSOE quiere saber cómo afectará a la lucha y la prevención de incendios porque "950 bomberos en Castilla y León están afectados porque van a dejar de intervenir en áreas de extinción de incendios". Una situación que, según Paredes, "se sabía que esto iba a suceder por "la incompatibilidad entre las exigencias de la Junta y los criterios aplicados por la Inspección de Trabajo del Ministerio".