Herido un motorista en un choque por alcance en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un motorista ha resultado herido en un accidente en Burgos. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía una llamada a las 19.48 horas en la que se informa de una colisión por alcance entre una moto y un turismo en la calle Luisa Rosado, cerca del cruce con la calle Madrid.

En el aviso se señala que ha resultado herido el motorista, un varón de unos 30 años, que presenta rozaduras. Se ha avisado a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl.

Es el tercer accidente que se registra en Burgos durante esta jornada. Una mujer de unos 80 años resultaba herida en un accidente en el kilómetro 259 de la carretera N-122, en Vadocondes. En el aviso, que entró entró en el 1-1-2 a las 10.43 horas, se informa de que se ha producido un golpe entre dos vehículos y hay una mujer de unos 80 años con dolor de pecho.

Por otro lado, una mujer de unos 30 años resultó herida en un atropello en Burgos. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía un aviso a las 13.35 horas en que se alertaba de un atropello de un turismo a un peatón en la avenida Reyes Católicos.