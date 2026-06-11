«Las marcas chinas tienen subvención y están intentando conquistar el mercado»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Cada vez es más frecuente toparse con la calle con determinadas marcas de coches que hace unos años nadie conocía. Algunas, de hecho, siguen siendo una incógnita para buena parte de la población. Lo que está claro es que el mercado chino está ganando cada vez más presencia y los concesionarios de Burgos no son ajenos a este fenómeno.

«Las marcas chinas tienen subvención de su Gobierno, aunque no lo reconozcan, y están intentando conquistar el mercado», asevera el presidente de Aconauto, Carlos Arce, tras observar detenidamente cómo se ha ido gestando la entrada de nuevas firmas procedentes del gigante asiático. Su estrategia, obviamente, se basa en ofertar vehículos con grandes prestaciones a precios más competitivos. Algo que, en cierta medida, también están intentando hacer compañías europeas como Dacia, Citroën o Peugeot.

No le cabe duda alguna al presidente de Aconauto que « los precios se estabilizarán». Para ello, las compañías chinas tienen que «irrumpir con cierta fuerza para asentarse». Y lo hacen abaratando al máximo posible sus vehículos pese a que «hacer esa tecnología tiene un coste».

Queda claro, visto lo visto, que China aspira a dominar el mercado. Para acelerar el proceso, cada vez más fabricantes se asientan en Europa para poner en marcha sus propias plantas de ensamblaje y así evitar los aranceles de la UE en materia de importación. Ejemplos hay unos cuantos y Arce cree que habrá muchos más, máxime cuando se lleva ya un tiempo hablando de «posibles cambios de manos en España».