Transportes adjudica mejoras en la N-234, en la variante de Salas de los Infantes, por 6,3 millones

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 6,3 millones de euros (IVA incluido) las obras para la reconstrucción total del firme y la mejora del drenaje subterráneo y superficial en la variante de Salas de los Infantes de la N-234, entre los km 435,3 y 438,7, en la provincia de Burgos. La adjudicación del contrato se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Esta actuación tiene como objetivo mejorar la seguridad de la carretera en este tramo aumentando la durabilidad, la impermeabilidad y la uniformidad del firme y de la plataforma. Para ello, además de reponer el asfalto en su totalidad, se revestirán las cunetas y se pavimentarán los arcenes. Para contribuir a la economía circular, se reciclará parte de los materiales del firme antiguo, excavados o demolidos, para su reutilización en el terraplén comprendido entre los kilómetros 435,3 y 437,1. Del mismo modo, en las mezclas bituminosas que se usarán para las capas de base e intermedia del nuevo asfalto se empleará un 30% de áridos reutilizados