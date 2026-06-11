El Ayuntamiento de Burgos activa un amplio dispositivo de seguridad y movilidad para la Jira del Curpillos en La Quinta

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El Ayuntamiento de Burgos ha puesto en marcha un amplio dispositivo especial de seguridad, movilidad y atención sanitaria con motivo de la celebración este viernes de la Jira del Curpillos en el parque de La Quinta, una jornada festiva que reúne cada año a miles de personas en la ciudad.

El operativo contempla como principal novedad la instalación de un hospital de campaña en el aparcamiento de Las Veguillas, equipado para atender posibles incidencias sanitarias durante el desarrollo de la jornada. Junto a este recurso se habilitará un Punto Violeta, destinado a la prevención y atención ante posibles casos de violencia sexual o conductas inadecuadas.

Desde el Área de Seguridad se insiste en la prohibición de introducir envases de vidrio en el recinto, con el objetivo de evitar accidentes y garantizar la seguridad de los asistentes. Para ello, se establecerán controles en los accesos al parque de La Quinta.

En el ámbito de la movilidad peatonal, se ha vuelto a instalar una pasarela provisional que conectará con el recinto desde la zona de la avenida del Arlanzón. El dispositivo establece un sistema de circulación en sentido único: por la mañana la pasarela funcionará exclusivamente como acceso de entrada y, a partir de media tarde, se destinará únicamente a la salida, con el fin de evitar cruces y aglomeraciones.

En cuanto al transporte público, el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes activará un dispositivo especial de autobuses urbanos. La principal novedad será la línea gratuita 85, que operará entre las 10:00 y las 23:00 horas con salidas bajo demanda entre plaza de España y la calle Cartuja de Miraflores, con paradas intermedias en la avenida de la Paz.

También se reforzará la línea 22 Hospital Universitario–Hornillos, que pasará a una frecuencia de 20 minutos durante la jornada, facilitando el acceso desde distintos barrios de la ciudad. Asimismo, se incrementará la frecuencia de la línea 1 Gamonal–Arlanzón hasta los ocho minutos en las horas centrales del día, junto con la operatividad habitual reforzada de otras líneas como la 8, 10, 16 y 20.

El Ayuntamiento de Burgos ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y a la colaboración con los cuerpos de seguridad y organización, recordando la importancia de utilizar el transporte público, respetar las indicaciones de Policía Local y Protección Civil y mantener conductas cívicas que garanticen el buen desarrollo de la jornada festiva.