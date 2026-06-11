La Fundación Caja de Burgos celebra un siglo de “compromiso” con la sociedad burgalesa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Fundación Caja de Burgos celebró este jueves un siglo de “compromiso” con la sociedad burgalesa, y lo hizo con una gala muy especial, llena de “espectáculos” y momentos inolvidables, donde no pudo faltar la magia, las risas, la música, e incluso una reflexión sobre el paso del tiempo. El Fórum Evolución de Burgos fue el escenario elegido para este evento, y allí se dieron cita destacados miembros de la sociedad burgalesa, que no quisieron perderse este cumpleaños tan especial de una entidad que ha sido y sigue siendo clave en el día a día de la ciudad.

El acto comenzó con un original monólogo sobre el tiempo, donde se puso en valor su importancia, pero también su fugacidad. “El tiempo no es nuestro. No somos eternos y quizá aquí empieza todo, cuando nos damos cuenta”, afirmó la actriz encargada de abrir la gala. “No podemos depender del tiempo, pero sí que podemos decidir qué hacemos con ese tiempo”, fue otra de las frases que formaron parte de su discurso y que hicieron a la gente reflexionar acerca de esta realidad.

Tras ella, llegó el turno de un mago argentino, que encandiló al público con algunos de sus trucos de magia, y que desataron no solo risas, sino también aplausos. También los del director general de la Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero, que destacó en su discurso que estos cien años de Fundación Caja de Burgos han sido cien años de “compromiso” no solo con Burgos, también con su sociedad.

Recordó así los inicios de esta entidad, y también los procesos de transformación a los que ha tenido que someterse con el paso de los años, para adaptarse a los cambios que se han ido dando en la sociedad. Destacó especialmente la puesta en marcha de la Fundación, y afirmó que el mismo objetivo con el que nació: “servir a la sociedad”, sigue vigente hoy en día. “Hoy seguimos desarrollando una labor activa y comprometida”, afirmó Barbero, que destacó que desde la Fundación Caja de Burgos trabajan en ámbitos que son “esenciales” tanto para el presente como para el futuro, como son la cultura, la educación, el emprendimiento, el medio ambiente, la salud física y mental y la acción social.

Asimismo, indicó que vivimos actualmente en un tiempo de “grandes transformaciones”, con los cambios tecnológicos, los nuevos retos sociales, las desigualdades emergentes, nuevas formas de crear y de trabajar. Y ante este contexto, desde la Fundación tienen un objetivo claro: “seguir estando a la altura de los próximos cien años”.

Y quieren lograrlo desde cinco principios: Mayor impacto, con resultados reales en la sociedad, mayor visión, impulsando proyectos de futuro; mayor colaboración, sumando esfuerzos con todos; mayor innovación, adaptándose a los nuevos retos; y mayor apoyo al talento, especialmente a quienes construyen futuro.

“Nuestro objetivo es seguir siendo una institución relevante, cercana y transformadora, una institución que escucha, que actúa, que aporta”, añadió.

También quiso tener unas palabras el presidente de la Fundación Caja de Burgos, Ginés Clemente, que señaló que lo verdaderamente importante no son los cien años transcurridos entre 1926 y 2026, sino lo llevado a cabo durante este tiempo. “Lo que entre todos hemos sido capaces de construir, las oportunidades creadas, las empresas apoyadas, los proyectos impulsados, la cultura compartida, las personas acompañadas, los espacios construidos”.

Recordó así que no todas las ciudades ni todos los territorios disponen de una entidad “independiente, sólida y comprometida, capaz de pensar a largo plazo, de generar oportunidades, de impulsar proyectos transformadores y de reinvertir sus recursos en beneficio de la sociedad”.

Puso en valor además a aquellos que emprenden, que crean cultura, educan, investigan y cuidan de los demás. “Una sociedad mejor no surge por casualidad, se construye cuando hay personas que se implican en su comunidad y dedican una parte de su tiempo a mejorar la vida colectiva”, añadió.

“Durante cien años, la Fundación Caja de Burgos ha intentado contribuir a esa tarea común. Y estoy convencido de que seguirá haciéndolo durante muchos años más”, concluyó, a la vez que animó a los presentes a “seguir construyendo” una sociedad “más culta, cohesionada, más innovadora, más sostenible y más humana. Capaz de pensar no solo en el presente que disfruta, sino también en el futuro que deja”.