Ayala rectifica y trabaja contrarreloj para que las barracas vuelvan al Vena

Publicado por Marta CasadoNatalia Escribano Burgos , Burgos Creado: Actualizado:

Una mañana de infarto. Así vivieron los feriantes las últimas horas, a pesar de que llevan desde San Pedro del año pasado asegurando, una y otra vez, que a la calle Laredo «no volvemos». El mismo tiempo que llevan pidiendo recuperar el lugar provisional de las calles del polígono docente del Vena, donde la Feria de Atracciones de Burgos estuvo durante 16 años de manera provisional.

Todo se precipitó ayer. El Ayuntamiento de Burgos trabaja en recuperar la ubicación en el Polígono Docente para dentro de quince días. Pero el plano de 2019 que se ha hecho llegar a los feriantes no les convence. Ese año se recortaron los espacios en más de una veintena. Todos volvieron a la calle Laredo tras la pandemia.

«Esta siendo un día de locos: decepción al principio porque se nos dice que no, un poco esperanzados cuando se dice que se trabaja en recuperar el Polígono Docente pero ahora se nos traslada el plano de 2019 donde quedan fuera muchos, así que o volvemos todos o no hay feria», resume el portavoz de la Asociación de Feriantes Autónomos, David Galera.

A las 9.30 estaba prevista la apertura pública de plicas. No había sobre alguno pero en los asientos una representación de los 74 titulares de negocios que montan las Barracas de Burgos se presentaron al acto público de apertura de propuestas en la Sala Polisón del Teatro Principal. Exigieron al gerente de Cultura, Antonio Solana, una reunión con el concejal de Festejos, César Barriada.

Esta se produjo pasadas las diez. Se instó, «como se ha hecho en dos reuniones presenciales y una virtual, que la calle Laredo es inviable, o volvemos a la zona de universidades o no hay feria», señaló el portavoz de la Asociación de Autónomos Feriantes, David Galera.

Se mostraban indignados por los comentarios del concejal, quien les aseguró que «viene diciendo que no sabía el problema que teníamos alli, que no sabía nada, si llevamos año y medio pidiéndolo». Se saldó el encuentro con que el cambio, a estas alturas, era inviable volver a montar en el Polígono Docente en poco más de quince días pero sí para el año que viene. En la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, la portavoz municipal Andrea Ballesteros, reconocía que se buscaban todas las opciones posibles para que pudiera haber barracas este año. «Vamos a hacer todo lo posible, pero no depende únicamente del equipo de Gobierno», señaló. Pero insistía que tendría que ser para 2027. Posteriormente el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, mostró el apoyo de su grupo a un traslado para este mismo año. Considera que existe margen para instalar las atracciones antes del inicio de las fiestas y defendió que el traslado podría compatibilizarse con medidas para reducir las molestias de los vecinos. Cree que la situación actual adolece de una falta de planificación y cree que el Gobierno «ha llegado tarde» a la organización de varios aspectos de las fiestas.

Poco después de estas declaraciones, el equipo de Gobierno movió ficha para acelerar el cambio a este año. Poco antes de las 13.00 horas se enviaba una nota de prensa desde el Gabinete de Comunicación municipal en la que se explicaba que «se ha iniciado el proceso técnico para devolver la feria de atracciones al lugar del que la sacó el equipo de Gobierno del PSOE», asegura, para continuar afirmando que «los barraqueros no quieren otra opción que no sea esa».

Se convocó una reunión urgente de todas las áreas implicadas para analizar la posibilidad de que la Feria de Atracciones volviera a montarse en el polígono docente este año. «La única exigencia que los feriantes nos han trasladado esta mañana es volver al antiguo emplazamiento y vamos a trabajar para hacer todo lo posible y Burgos pueda contar con feria de atracciones», señaló el concejal de Festejos, César Barriada.

Pero la propuesta, en base a un plano de 2019, que se hace llegar a la hora de comer a los feriantes tampoco convence. «Es el año en el que se perdieron más de una veintena de casetas para dejar un camino de seguridad que, luego, nunca se utilizó porque las ambulancias iban por el mismo lado, y eso no es viable porque no entramos todos los que hemos sufrido cuatro años de pérdidas en la calle Laredo ¿Quién se queda fuera?

«No nos van a dividir»

La agrupación de empresarios de la feria se muestra fuerte y unida. Consideran que el concurso activado este año y la gestión de las conversaciones en los últimos meses tienen un motivo: la división. «Han tenido reuniones unos compañeros sí y con otros no, quieren enfrentar a los feriantes y aquí no nos vamos a enfrentar porque somos familia, ¿pensaban que unos iban a concurrir y otros no?, pues ya han visto», señalaban en la concentración que han protagonizado tras una tensa reunión a puerta cerrada a primera hora.

Piden que la feria, tras el fiasco del concurso por parcelas individual, se vuelva a la figura del convenio con la Asociación. «Que nos dejen montar en el Polígono Docente, un decreto de alcaldía, y nosotros nos encargamos, en un día tenemos feria organizada», añadían. «Nosotros nos basamos en hechos en la calle Laredo han sido tres años de ruina, aquí no viene nadie ni aunque traigas a Paris Hilton, nosotros nos basamos en hechos, venimos ganar dinero, no venimos de vacaciones porque no hay alternativa», señalaban.

Es tarde, también, para enrolarse en otro circuito de ferias. «Es que nosotros sí lo organizamos con tiempo y eso necesitas año y medio para preparar el circuito de ferias por toda España. «Aquí estamos todos unidos, hemos tomado todos la decisión que tenemos que tomar, a la que nos ha obligado el Ayuntamiento y es que, con todo el dolor de nuestro corazón, que nosotros vivimos de ello, pero traemos luz, alegría, nos obliga a no venir que traemos familia, tenemos gastos autónomos... Esto no es un regalo es nuestro trabajo», sentenciaban.

convenio

Una vez que el Ayuntamiento ya se ha decidido a trabajar en la ubicación en el Polígono Docente, los feriantes piden que se opte por un convenio. «Con la asociación podemos entrar todos, que nos cambien la zona, y nosotros con nuestros técnicos e ingenieros conseguimos entrar todos y garantizar la seguridad, pero necesitamos un convenio», reclama David Galera. Sería el mismo proceso que muchos de los feriantes siguen en Logroño, donde el convenio es plurianual y se va renovando, o en Valladolid.