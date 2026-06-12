Intervienen en un incendio junto a la Quinta

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La celebración del Curpillos en el parque de la Quinta se ha visto algo alterada por un incendio declarado a pocos metros, al otro lado del bulevar, cerca de las Veguillas. Los Bomberos de Burgos, junto con medios de la Junta, han tenido que intervenir en un fuego que, con las fuertes de rachas de viento que se registran, a dado el susto de la tarde. A las 17.44 horas, según la información facilitada por la Junta, el incendio se daba por estabilizado.

El aviso ha llegado a las 16.14 horas, y ha sido necesaria la movilización de cinco medios, un camión autobomba de los Bomberos de Burgos, así como un vehículo auxiliar, y un camión autobomba de Medio Ambiente, así como un helicóptero que ha estado realizando descargas en la zona para sofocar el incendio que afectaba a terreno de cultivo.

Acceso al barrio de Cortes cortado por la Policía Nacional.ECB

Las labores de extinción obligaban a cortar el acceso por la carretera que lleva al barrio de Cortes, donde agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional, además de controlar el paso de personas colaboran en las labores de extinción del incendio que llegaba junto a unas edificaciones ubicadas cerca de las llamas.