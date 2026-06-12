Casa Galín. Sabores para desafiar al tiempo

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Frente a la despoblación, resistencia. Y orgullo. Y saber hacer, claro. También amor por el oficio y, por supuesto, una buena dosis de trabajo duro. En un rincón de esa España que se vacía, Casa Galín combina desde hace casi dos siglos todos esos ingredientes para romper la tendencia y llenarla. De sabor, siempre. Y, aunque sea por unas horas, de visitantes que se van a casa con buen sabor de boca y la promesa de regresar a la pequeña villa bañada por el Arlanza, donde cuchara en mano descubrieron que la tradición, cuando se cuida, tiene futuro.

Y muchos cumplen. Vuelven desde la capital burgalesa, las comarcas vecinas, el País Vasco o Madrid para catar de nuevo la cocina tradicional que convierte este restaurante en atractivo en sí mismo y, cual imán, genera un turismo propio que acude a Covarrubias expresamente para sentarse a una de sus mesas y rendirse ante su olla podrida, su lechazo o su sopa castellana.

Con Quelín Rodrigo y su mujer, Ángela Marrón, al frente de la quinta generación y la sexta, su hijo Ezequiel, ya asomando tímidamente entre los comedores y la cocina, este negocio familiar desafía la norma no escrita del ámbito empresarial, en el que las sagas rara vez sobreviven más allá del tercer relevo. ¿El secreto? Mantener intacta una filosofía tan simple como exigente que apuesta por poner al comensal en el centro, ofrecer buen producto a un precio razonable y, ante todo, entender que la reputación se construye servicio a servicio, día tras día. «Cuidar al cliente, trabajar y trabajar, como decía siempre mi madre», explica él a modo de resumen de la fórmula del éxito de una saga donde la hospitalidad forma parte del legado.

Plenamente conscientes de que la buena reputación «tarda años en construirse y puede perderse rápidamente», el matrimonio asumió las riendas del establecimiento con un reto notable en el horizonte. Querían «adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la esencia» ni, por supuesto, la sólida fama lograda durante décadas por sus antecesores. Mantenerla requería algo más que conservar lo heredado. «Había que modernizar instalaciones, renovar habitaciones, actualizar cocinas y adecuar los espacios a las demandas de un turismo cada vez más exigente. A lo largo de estos veinticinco años hemos cambiado todo», relatan, con la satisfacción de haberlo hecho sin renunciar a la personalidad de la casa, que en gran medida alimenta el tirón del negocio.

Con permiso de la propuesta gastronómica, claro. Otro ejemplo de delicado equilibrio entre tradición y evolución. Ángela, que empezó a trabajar en Casa Galín como camarera con apenas 14 años, hoy dirige la cocina y ha complementado la herencia familiar con formación especializada en ciudades como León, Madrid o San Sebastián para incorporar novedades sin romper con aquello que los clientes buscan cuando llegan a Covarrubias.

Los grandes clásicos ya citados reinan en la carta: olla podrida, lechazo asado y sopa castellana. A tal trío de ases se suman recetas que apelan directamente a la memoria, como los callos, los caracoles o el cordero guisado, platos que cada vez se preparan menos en los hogares, pero que conservan una legión de seguidores. «La gente ya no hace muchos guisos en casa y cuando los encuentra en un restaurante los valora muchísimo», explica Ángela, poco amiga de los artificios y defensora de una cocina reconocible, honesta y ligada al territorio.

Ese vínculo con la tierra también se refleja en la elección de proveedores. Los propietarios defienden el consumo local siempre que es posible. Carnicerías, comercios y productores de la zona forman parte de una red de colaboración que consideran fundamental para mantener vivo el tejido económico rural. «Si somos pocos y encima dejamos de comprar aquí, el pueblo se muere», resume Quelín.

No es la única amenaza a la que se enfrentan los pequeños municipios y, en particular, quienes aspiran a mantener en ellos un negocio. Si la despoblación preocupa, la dificultad para encontrar personal se ha convertido en un desafío aún más inmediato. «Lo que me da mucha angustia es que lo va a tener muy complicado», admite Ángela al pensar en la posibilidad de que su hijo recoja algún día el testigo. Se trata de una realidad que ellos mismos ya han sufrido en primera persona. Hace unos años se vieron obligados a cerrar el bar pese a que funcionaba a pleno rendimiento, incapaces de sostener el ritmo que imponía la falta de mano de obra. Una paradoja en una casa donde algunos empleados acumulan cerca de tres décadas de trayectoria y forman ya parte inseparable de una historia que, con el paso de los años, también se ha convertido en la de Quelín y Ángela.

«Esto es nuestra vida. Es todo», resume ella. Para lo bueno y para lo malo, porque vivir en el mismo edificio que alberga el negocio (restaurante y pensión) facilita la entrega que ambos consideran indispensable, pero dificulta la desconexión de un servicio que continúa escaleras abajo. Allí donde la receta de la eterna juventud de Casa Galín se cocina cada día, como sus mejores guisos, a fuego lento.