Una mirada al pasado de los oficios burgaleses

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Sala de Exposiciones del Consulado del Mar acoge la exposición ‘La Historia Bordada. Oficios, gremios y mutualidades del Círculo Católico’, una propuesta cultural que invita a descubrir la memoria de los trabajadores burgaleses, sus asociaciones, sus gremios y sus mutualidades a lo largo de más de un siglo.

Organizada por el Círculo Católico de Obreros de Burgos y la Institución Fernán González, y con la colaboración de la Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos, la exposición ofrece una oportunidad única para conocer una parte fundamental del patrimonio histórico y social de la ciudad a través de estandartes, documentos originales, reglamentos, fotografías, publicaciones y otros materiales conservados por el propio Círculo Católico de Obreros de Burgos desde finales del siglo XIX.

La exposición pone el foco en los gremios profesionales, asociaciones y mutualidades obreras que contribuyeron al desarrollo económico, social y cultural de Burgos. A través de las piezas expuestas, el visitante puede comprender cómo estas organizaciones promovieron la formación, la solidaridad y la protección social de miles de trabajadores y sus familias en una época en la que no existían los sistemas públicos de cobertura social que conocemos hoy.

Los estandartes históricos conservados por el Círculo Católico constituyen auténticas obras de arte textil y representan un valioso testimonio de la identidad de los diferentes oficios y colectivos que formaron parte de la historia burgalesa. Junto a ellos, la muestra reúne documentación y materiales que permiten conocer la intensa actividad social desarrollada por estas entidades y su impacto en la vida cotidiana de la ciudad.

La exposición permite además acercarse a la trayectoria del Círculo Católico de Obreros de Burgos, fundado en 1883, una institución nacida para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y favorecer su promoción humana, social y cultural. «Un homenaje al Círculo y a tantos obreros y obreras que a través de sus gremios han encontrado durante muchos años su protección social, cultural, y la de sus familias, a través de las distintas Obras del Círculo», destacan desde la Diputación.

Estas iniciativas facilitaron el acceso a la educación de niños y adultos, a la vivienda de alquiler social, al ahorro mediante la Caja de Ahorros, así como a la participación en numerosas actividades culturales, musicales, deportivas y religiosas a través de entidades como la Schola Cantorum, el Grupo de Danzas Tierras del Cid, la Orquesta de Cámara Santa Cecilia, el Club Deportivo Juventud o la Cofradía de la Santa Columna.

Más de 140 años después, el Círculo continúa desarrollando esa misma vocación de servicio, adaptando su actividad a las necesidades de cada tiempo sin perder los valores que inspiraron su origen.

‘La Historia Bordada’ propone así un recorrido por la memoria colectiva de Burgos que permite comprender que ese mismo espíritu de ayuda y protección sigue presente en la actualidad a través de la promoción de vivienda social y de las distintas Obras Sociales que acompañan y atienden a personas y familias en situación de vulnerabilidad, favoreciendo su integración y desarrollo personal y comunitario.

La exposición podrá visitarse en la Sala de Exposiciones del Consulado del Mar (Paseo del Espolón, 14) hasta el próximo 5 de julio, y permanecerá abierta de martes a viernes de 19 a 21 horas; los sábados, de 12 a 14 horas, y de 19 a 21 horas; y los domingos y festivos de 12 a 14 horas.