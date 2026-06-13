Morante y Roca Rey en San Pedro 2026: La aristocracia del toreo se anuncia en Burgos

La feria taurina de San Pedro y San Pablo de Burgos se presentó en la Plaza de Toros de Las Ventas, en un acto presidido por la alcaldesa Cristina Ayala.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La feria taurina de San Pedro y San Pablo de Burgos incluye este año 2026 cuatro corridas, una de rejones; un concurso de recortadores y un Grand Prix, y por el coso de El Plantío harán el paseíllo figuras como Morante de la Puebla, Roca Rey, Sebastián Castella, Emilio de Justo, Tomás Rufo, Manuel Escribano, El Fandi, Morenito de Aranda y Jarocho. La feria estará dedicada a Joaquín Monje «Quino», fallecido recientemente.

La Feria de San Pedro y San Pablo se prensentó en la Plaza de Toros de Las Ventas en un evento que llenó la Sala Antonio Bienvenida del coso madrileño y que estuvo presidido por la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, y por Borja Jiménez, uno de los dos toreros que se presentan en los próximos Sampedros. En el acto, estuvo presente el gerente del coso de la ribera del Arlanzón, Nacho de la Viuda, y estuvo dirigido por el periodista de EL CORREO DE BURGOS, Iñigo Crespo.

“Son los mejores carteles de las últimas décadas en Burgos”, subrayaron todos los intervinientes que apuntalaron que en el abono falta por decisión propia el ganadero burgalés Antonio Bañuelos, presente también en la Sala arropando en acto. Una feria importante, explicaron, dedicada a la memoria del popular taurino Joaquín Monje ‘Quino’, fallecido hace escasas semanas y hombre queridísimo en el mundillo taurino y social de la capital burgalesa.

Borja Jiménez debuta en una feria con nombres de primer nivel

Los intervinientes desgranaron algunos aspectos de la próxima feria burgalesa y también ha hubo tiempo para hablar del buen momento en el que llega Borja Jiménez a la misma y de su presente temporada. “Me hace una particular ilusión torear en Burgos, una feria de la que he oído hablar toda mi vida. Tenía muchas ganas de estar en Burgos y por fin este año lo he logrado”, señaló el sevillano quien bromeó: “Antes Burgos era la Puerta del Norte, ahora he tenido que triunfar muy fuerte en otras plazas del Norte como Bilbao o Azpeitia para debutar en Burgos”

Los carteles que ya se desvelaron en la propia ciudad de Burgos en una gran gala celebrada el 15 de mayo, se componen de cuatro corridas de toros, una de rejones, un concurso de recortadores y un Grand Prix. Entre los toreros anunciados, además del propio Borja Jiménez, están otros importantes nombres como los de Morante de la Puebla, Roca Rey, Sebastián Castella, Emilio de Justo, Tomás Rufo, Manuel Escribano, El Fandi o Marco Pérez. Y tampoco faltan los nombres propios de toreros de la tierra, como los de Morenito de Aranda o Jarocho.

“Un elenco de toreros así hace que Burgos sea destino de muchos aficionados de otras provincias lo cual genera un impacto económico importante en la economía de la ciudad, en el tejido hostelero y por supuesto en marca Burgos”, explicó Cristina Ayala quien defendió: “El prestigio de la feria de San Pedro y la sintonía que existe entre la cultura taurina y la propia esencia de nuestras fiestas mayores”

El ciclo cuenta con un elenco ganadero de mucho nivel. Regresa la divisa de Juan Pedro Domecq, triunfadora de las tres últimas ediciones; Vuelve al coso ganaderías como las de Luis Algarra o Benítez Cubero – esta última para rejones que tan buen juego dio en el ciclo de 2025- y debutan las divisas de Ave María y Loreto Charro.