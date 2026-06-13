Así ha sido la intervención de los Bomberos en el incendio en las Veguillas

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Los Bomberos de Burgos y medios de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León regresaron esta tarde al mismo lugar donde ayer por la tarde, en plena celebración del Curpillos en la Quinta, tuvieron que intervenir para apagar un incendio cerca de las Veguillas, pero en esta ocasión las llamas cercaban más de cerca unas instalaciones junto a la subida de Cortes, alcanzando unos espacios en los que se guardan los animales.