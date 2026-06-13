El Correo de Burgos

Así ha sido la intervención de los Bomberos en el incendio en las Veguillas

Efectivos del parque de Burgos y medios de la Junta controlan un fuego reavivado

Imagen del incendio.

Imagen del incendio.SANTI OTERO

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Los Bomberos de Burgos y medios de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León regresaron esta tarde al mismo lugar donde ayer por la tarde, en plena celebración del Curpillos en la Quinta, tuvieron que intervenir para apagar un incendio cerca de las Veguillas, pero en esta ocasión las llamas cercaban más de cerca unas instalaciones junto a la subida de Cortes, alcanzando unos espacios en los que se guardan los animales.

Imagen del incendio.

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Los Bomberos controlan un incendio en las Veguillas

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Los Bomberos controlan un incendio en las Veguillas

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Los Bomberos controlan un incendio en las Veguillas

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Los Bomberos controlan un incendio en las Veguillas

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Los Bomberos controlan un incendio en las Veguillas

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Los Bomberos controlan un incendio en las Veguillas

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Los Bomberos controlan un incendio en las Veguillas

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Los Bomberos controlan un incendio en las Veguillas

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Los Bomberos controlan un incendio en las Veguillas

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Los Bomberos controlan un incendio en las Veguillas

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Los Bomberos controlan un incendio en las Veguillas

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Los Bomberos controlan un incendio en las Veguillas

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Los Bomberos controlan un incendio en las Veguillas

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