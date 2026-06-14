La plaza María Lejárraga dejará por fin de ser un solar: su urbanización rematará Coprasa tras más de veinte años de obras

La suciedad se acumula en la plaza María Lejárraga, que lleva años a la espera de su urbanización.TOMÁS ALONSO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos pondrá fin a más de dos décadas de urbanización incompleta en el entorno de Coprasa, y a la desesperación de parte de los vecinos de la zona, tras licitar las obras para dar forma a la parcela pública JA.8.13/1, denominada oficialmente plaza María Lejárraga y situada entre las calles Hermanas Mirabal y José María Codón. Este espacio debía haberse convertido hace años en jardín y zona libre pública, pero permanecía sin desarrollar tras el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas asumidas por los propietarios del sector y a la espera de disponer de la cuantía necesaria para intervenir.

La actuación salía a concurso esta misma semana por un importe de 445.807 euros y con un plazo de ejecución de seis meses. El proyecto contempla la creación de zonas verdes, espacios estanciales, itinerarios peatonales, juegos infantiles, alumbrado público y red de riego sobre una superficie aproximada de 2.550 metros cuadrados. Es decir, modificará del todo el aspecto actual de una campa irregular que, además de deslucir las vistas de los inmuebles que la rodean, alberga suciedad y acumula enormes charcos en épocas de lluvia, impidiendo el tránsito y, por descontado, su uso como zona de descanso y juego para los vecinos, que han consultado en reiteradas ocasiones por el procedimiento en marcha para acabar con esta situación.

En concreto, tal y como consta en la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la urbanización original del Área de Transformación 8.13 Coprasa se aprobó definitivamente en 2001. Parte de las obras fueron recibidas por el Ayuntamiento en 2005 y 2012, pero quedó pendiente la adecuación de esta parcela pública destinada a jardín. Según recoge la memoria técnica del proyecto, "actualmente, la zona de actuación se encuentra sin urbanizar y ha sido utilizada como zona de acopio durante la ejecución de las obras de los edificios colindantes".

Dadas las circunstancias, el Ayuntamiento inició un procedimiento de ejecución subsidiaria después de considerar incumplido el deber de urbanizar por parte de la promotora Casas de Burgos S.A. "La urbanización de esa plaza era una obligación de los propietarios privados de los terrenos de todo el ámbito de la antigua Coprasa, constituidos en Junta de Compensación. En su día solicitaron permiso para no urbanizarla hasta que se construyesen las edificaciones de viviendas para evitar que las obras de esos edificios destrozasen la urbanización de la plaza, algo que fue autorizado. Sin embargo, concluidas dichas edificaciones, no se cumplió con aquel compromiso", según relataban desde el Servicio de Atención Ciudadana 010 a los afectados que se interesaban por este asunto.

La Junta de Gobierno Local acordó en marzo de 2023 "declarar incumplido el deber de urbanizar" e iniciar el expediente para ejecutar las obras pendientes con cargo a las garantías económicas depositadas. Dentro de tal trámite, se aprobó posteriormente la incautación parcial del aval urbanístico depositado para garantizar los trabajos, llegando a ejecutarse 442.996,50 euros de la garantía constituida para responder de las obligaciones urbanísticas del sector. Fuentes municipales consultadas señalan que la tramitación se prolongó al tener que reajustar en varias ocasiones la cuantía necesaria para financiar la intervención, con la demora que en cada caso supuso al tratarse de gestiones que siempre suelen alargarse en el tiempo.

En febrero de 2024, el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, daba cuenta de la operación acordada a finales de enero. En aquel momento explicó que CaixaBank era la entidad depositaria de la garantía y que, pese a que había recurrido reiteradamente la intención municipal de destinar la parte correspondiente a los deberes de urbanización pendiente, el procedimiento había culminado con la oportuna incautación, frente a la que entonces cabía recurso. Consideraba además que la resistencia de la entidad bancaria implicada "entra dentro de lo normal en estos casos".

Despejado el terreno administrativo, tocaba redactar el proyecto para la urbanización de la plaza, actualizando los precios y características del proyecto inicial, trabajo que finalizó en 2025 y daba vía libre al inicio del expediente para licitar el contrato para la ejecución de las obras, que es el paso que acaba de darse. También está ya adjudicada la dirección facultativa.

El nuevo proyecto ha tenido que adaptarse tanto a la normativa urbanística actual como a criterios modernos de accesibilidad y urbanización sostenible. La memoria señala que la actuación en la plaza María Lejárraga "contempla la urbanización de este espacio libre mediante la creación de espacios verdes y zonas de juegos infantiles". Además, el diseño incorpora itinerarios peatonales accesibles y nuevas infraestructuras de drenaje, alumbrado y riego. Las empresas interesadas en ejecutar esta obra podrán presentar ofertas hasta el 15 de junio.