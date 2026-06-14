Burgos presume de récord europeo

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Burgos puede presumir de tener entre sus vecinos adoptivos a un hombre excepcional. Francisco del Amo, aunque prefiere Paco, no solo es el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos, sino que también ha alcanzado la friolera de 548 donaciones de sangre a lo largo de los últimos 50 años, convirtiéndose en el mayor donante de sangre de Europa en activo.

Su solidaridad ha sido noticia en múltiples ocasiones. La última, el pasado mes de mayo, cuando el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, le hizo entrega de la medalla al Mérito Civil, tras haber alcanzado las 546 donaciones de sangre, el primer europeo en lograr esta hazaña. El contador ha subido un poco desde entonces, a 548 tal y como recordó Del Amo en declaraciones a la Agencia Ical, y sumará una nueva mañana 15 de junio, para celebrar el Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora hoy.

Su experiencia como donante comenzó en 1977, y la primera vez que acudió a hacerlo fue debido a la insistencia de su madre. Ella era donante habitual y animó a sus hijos serlo también. Francisco no fue el único. Sus hermanos también se convirtieron en donantes.

La primera donación no tuvo lugar en Burgos, porque de hecho, Del Amo es natural de Socuéllamos, un pueblo ubicado en Ciudad Real. Sin embargo, aunque no nació en las tierras del Cid, se considera burgalés. No solo por la cantidad de años que lleva viviendo aquí, sino también porque de aquí son sus hijos.

Tras esa primera donación, llegó una etapa de interrupción, sin embargo con el tiempo retomó el hábito y hoy dona regularmente, respetando el tiempo establecido entre casa extracción. “Mientras pueda y mi salud me lo permita, seguiré donando”, afirma convencido.

Se muestra orgulloso de la solidaridad que ha demostrado todos estos años Burgos, convirtiéndose en un referente nacional en materia de donación de sangre. "¿En Burgos somos solidarios? Sí. ¿Somos los más solidarios? Sí. ¿Podemos ser más solidarios? Sí”, añadió el donante, que anima a la gente a “poner el brazo” y donar sangre, porque esta siempre es necesaria y se puede ayudar a muchos con una donación.

Con respecto a las donaciones que se están realizando este año en Burgos, Del Amo explica que este 2026, la provincia lleva 800 donaciones menos que el año anterior, aunque confía en poder remontar esa cifra en los seis meses restantes. En este punto, recuerda que donar requiere de poco esfuerzo para una persona sana, sin embargo, este pequeño gesto puede “salvar vidas. “Si tienes salud, te cuesta muy poco compartirse con quien no la tiene”, afirma Paco del Amo.

Documental para animar a donar

Su experiencia como donante ha servido de ejemplo para muchas personas. No solo dentro del ámbito local o regional, también a nivel nacional e internacional. Su altruismo ha sido noticia en varias partes del mundo, y ha podido compartir y animar a otros a “poner el brazo” y donar sangre para aquellos que puedan necesitarla.

Un “superdonante” que participa en el largometraje documental ‘Oro rojo, latidos de vida’ del director David Benito, que se presentará el próximo 19 de junio a las 18.30 horas en el Salón de Actos de la Fundación Círculo. Se trata de un documental de 109 minutos que explora la delgada línea que separa la vida de la muerte a través de la donación de sangre, el trasplante de médula ósea y los sistemas sanitarios en situaciones extremas.

El largometraje está guiado por el testimonio de Elsa Cabra, una joven que padece anemia sideroblástica, por la que depende de transfusiones de sangre cada poco tiempo. En el documental cuenta su historia personal, marcada no solo por el desafío médico, sino también por su valiente superación del acoso escolar.

Tal y como explica el director del largometraje, ‘Oro rojo: latidos de vida’ incide en la importancia de la donación de sangre y cuenta con el testimonio de Francisco del Amo, que no solo aparece en el bloque dedicado a los “superdonantes”, sino que también cobra protagonismo más adelante “en una parte crucial del emotivo desenlace de la historia”.

Además, una parte fundamental del documental se grabó en Valladolid, concretamente en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Hoy, la película se encuentra en pleno proceso de distribución nacional y está inscrito en más de 40 festivales de cine por todo el mundo.