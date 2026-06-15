La DO Arlanza suma y sigue con otra añada excelente

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Dos blancos, tres rosados y seis tintos (jóvenes y crianza). 18 catadores profesionales, de ámbitos diversos, para calificar la añada de la Denominación de Origen (DO) Arlanza 2025. La calificación, al igual que en años anteriores, vuelve a ser excelente. Con 137 votos expresando su parecer en este sentido, 57 valorando los vinos muy buenos y tan solo cuatro como buenos.

Se vuelve a poner de manifiesto, tal y como señala el presidente del Consejo Regulador de la DO, Ramiro García, la «clarísima calidad» de las propuestas presentadas. Algunas ya disponibles en el mercado y otras recién salidas de barrica; todo sea por evaluar su «progresión a medio plazo».

Por primera vez en Burgos capital, la calificación se llevó a cabo este lunes en el Salón Rojo del Teatro Principal bajo la atenta mirada de expertos del mundo vitivinícola. Era lo suyo, después de realizar el evento en diferentes localidades de la comarca del Arlanza, para afianzar aún más la relación de la DO con la provincia en su conjunto.

«Era una pena que Burgos no respirara vino», considera García a sabiendas de que la provincia atesora «tres de las denominaciones de origen más importantes de España». Arlanza, Ribera del Duero y algo de Rioja. Como para no ponerlo en valor.

Partiendo de esta base, el presidente del Consejo agradece el trabajo desempeñado por la Diputación a la hora de impulsar el proyecto Burgos es Vino. Tampoco se olvida del Ayuntamiento, cada vez más «abierto y colaborativo» para seguir tendiendo puentes mientras la Federación de Hostelería brinda su «apoyo y afecto» para que Arlanza aumente su presencia.

Si de algo se siente orgulloso García, más allá del éxito cosechado un año más por la DO, es de que Burgos sea, a su juicio, «la ciudad del mundo con los vinos más baratos en relación calidad-precio». Y con Arlanza, aunque sea a pequeña escala, apostando por la «viticultura tradicional» como buque insignia.