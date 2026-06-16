Un herido en el choque entre dos turismos y una furgoneta aparcada en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un varón de unos 50 años ha resultado herido en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 06.27 horas en la que se informaba de una colisión entre dos turismos y una furgoneta que estaba aparcada a la altura del número 47 de la calle Francisco Salinas.

En el aviso se ha solicitado asistencia sanitaria para un varón de unos 50 años mareado. El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local de Burgos, a Policía Nacional y a Sacyl.