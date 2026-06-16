Demandan mejoras en Burgos de cara al Año Jacobeo 2027

El Camino de Santiago y el cambio de consumos en la segunda generación que hace el Paseo del Estrecho mejora las cifras de extranjeros.TOMAS ALONSO

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Partiendo de la base de que «Burgos es una de las ciudades más emblemáticas del Camino de Santiago francés», el PSOE considera necesario implementar una serie de mejoras en la ciudad para conmemorar como es debido el Año Jacobeo 2027. Para ello, los socialistas defenderán en el próximo pleno municipal la creación de un plan de acción tras detectar «importantes carencias en materia de acondicionamiento, accesibilidad y mantenimiento».

Dentro de dicho plan, el PSOE aspira a rescatar la remodelación de las calles Fernán González y Alfonso VIII. Dos proyectos impulsados durante su mandato que «el Partido Popular metió en un cajón y siguen sin ejecutarse». Como mínimo, la concejala socialista Nuria Barrio cree que debiera arreglarse el pavimento y reforzar el servicio de limpieza en ambos enclaves.

La propuesta del grupo socialista también plantea una «revisión integral de toda la señalización», sobre todo en los accesos a la ciudad. Ahí, precisamente, Barrio ve necesario desarrollar un programa de «mejora paisajística» -principalmente entre Villafría y la calle Vitoria- que incluya mobiliario urbano y zonas de descanso.

De lo que se trata, según la edil socialista, es de «hacer más amable» la estancia de los peregrinos. En este sentido, la moción que su grupo defenderá este viernes también incide en introducción de nuevos mecanismos de información, a través de las nuevas tecnologías, para facilitar las cosas a los visitantes.

A mayores, el PSOE sugiere una «programación específica», a cargo de la Gerencia de Cultura, con jornadas divulgativas, actividades educativas y conciertos. En paralelo, a Barrio le parece perfectamente factible incorporar el Camino de Santiago a La ciudad también enseña.