Un día de "compromiso" con la memoria y la justicia

Imagen del acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en la Policía.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional celebró en Burgos un día de «compromiso con la memoria», y un día también de «compromiso con la justicia». El que merecen los 188 policías víctimas del terrorismo y cuyos nombres se recuerdan de forma permanente en una de las paredes de la comisaría de la Policía en la avenida de Castilla y León.

Seis de esos 188 agentes estaban vinculados a Burgos. Valentín Godoy, nacido en Badajoz y asesinado en 1977 en La Puebla de Arganzón; José Vicente del Val, nacido en Burgos y asesinado en Vitoria en 1978; Aureliano Calvo, nacido en Quintanas de Valdelucio y asesinado en San Sebastián en 1979; Jesús Hernando, nacido en Jaramillo Quemado, asesinado en 1980 en Durango y los agentes Jesús Postigo y Raúl Santamaría asesinados en Burgos por el GRAPO en 1983. Los nombres de estos dos últimos bautizan las dos calles que flanquean a la comisaría de Policía y dan nombre a un espacio en el interior de la sede de la avenida de Castilla León.

Por tercer año, la Policía celebra el Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional. Un acto con el que se quiere destacar la importancia y la necesidad de «de dedicar un día a recordar a aquellos que dieron su vida en defensa de nuestros valores y tenerlos en el recuerdo porque es importante para las familias, para nosotros y para toda la sociedad», en palabras del subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, que presidió el acto en el exterior de la comisaria junto al comisario jefe provincial, José Carlos Donoso.

El subdelegado también alentó a los agentes en activo porque «el mejor homenaje que podemos hacer a los caídos es seguir haciendo nuestro trabajo, proteger sin miedo, investigar sin descanso y estar al lado de la víctima cuando todos se van». A su vez, reafirmó «el compromiso del Gobierno con las víctimas, que simbolizan la defensa de la libertad y el Estado de derecho, con sus familias y con la memoria, la dignidad y la justicia».

Por su parte, el comisario jefe provincial, José Carlos Donoso, recordó que «la amenaza terrorista no se ha extinguido y se manifiesta hoy con el terrorismo internacional, el yihadismo y otras manifestaciones de radicalización violenta, amenazas a las que la Policía Nacional sigue haciendo frente cada día, no bajando nunca la guardia". El acto de homenaje se cerró con una ofrenda floral por los 188 policías víctimas del terrorismo.