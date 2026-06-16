Eudald Carbonell: «La tecnología con conciencia crítica es la solución que nos queda»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La evolución humana es una carrera en la que la especie avanza constantemente. En épocas de crisis y de supervivencia al límite, la humanidad ha logrado salir adelante creciendo y transformándose. Ese proceso evolutivo desde diferentes perspectivas es el que aborda 'Los pilares de la evolución humana' (Arpa Editorial), coordinado por Eudald Carbonell e Igor Parra.

La obra analiza la evolución humana a través de expertos en genética, paleoantropología, alimentación, tecnología, ecología, simbolismo y arqueología. El libro deja claro que, tanto con el descubrimiento del fuego y las primeras herramientas como con la inteligencia artificial y la informática cuántica, la evolución necesita un ingrediente básico para mantener el progreso pese a la adversidad: la sinantropía.

«Ahora mismo estamos en un momento de transformación clave para la supervivencia de la especie. La sinantropía combina ecología y tecnología, pero todo ello necesita una conciencia crítica de especie. Todo junto es la única solución que nos queda para sobrevivir», explica el arqueólogo y antiguo codirector de las excavaciones de Atapuerca, Eudald Carbonell.

El nuevo libro aborda también la disciplina en la que Carbonell trabaja actualmente: la autoecología humana, sobre la que está elaborando un libro blanco y un currículo educativo en colaboración con la Universidad de Burgos. El objetivo es conjugar aquellos aspectos que serán decisivos en el devenir de la especie.

La obra se presenta hoy en el Museo de la Evolución Humana a partir de las 20.15 horas, acompañarán a Carbonell, Igor Parra, Marcos García y Francisco C. Ceballos, en una conversación moderada por Carlos Izquierdo Yusta.

La obra reúne a seis especialistas (Francisco C. Ceballos, Mercedes Conde-Valverde, Marcos García, Álvaro Íbero, Javier Mar Medina e Ignacio Martínez Mendizabal) en genómica, clima, tecnología, comunicación y mundo simbólico para explicar la evolución humana desde una perspectiva biológica, social y tecnológica, pero también desde el proceso de humanización iniciado hace 2,6 millones de años y que hoy atraviesa un momento decisivo.

«Igual que el fuego y el modo tecnológico dos supusieron una clausura operativa tecnosocial que inauguró el proceso de humanización y coevolucionó con la hominización, ahora vivimos un momento clave en el que la IA, la computación avanzada o la microelectrónica cuántica amplían nuestras capacidades de procesamiento de información y de coordinación de sistemas globales de producción y consumo con conciencia ecológica», señala el arqueólogo catalán desde las viñas que cuida en la sierra, donde reside salvo durante el mes de excavaciones.

Estas nuevas tecnologías permiten que la evolución humana deje de depender del azar o la suerte y se convierta en una estrategia de supervivencia. «Pasaremos por cuellos de botella, se perderá parte de la población mundial y habrá una desmasificación del sistema. Habrá crisis e incluso una tercera guerra mundial, pero después quedará la fuerza del progreso», afirma.

Frente a ello, existen corrientes que reproducen los antiguos miedos al cambio. Carbonell asegura que «ese miedo pasará, pero para que el cambio se produzca habrá que democratizar el acceso a estas tecnologías y hacerlas accesibles para todos». Eso, advierte, llevará a un enfrentamiento y a una revolución porque «el ser humano, social y con espíritu crítico, deberá enfrentarse a las élites y a los líderes por pura supervivencia de la especie».

Ese progreso deberá volver a conjugarse con la ecología y el cuidado del planeta. Hasta ahora, la humanidad ha sobrevivido a través de la entropía, el aumento inevitable del desorden energético en sistemas cerrados. Ahora, sostiene Carbonell, debe generarse la sinantropía: el esfuerzo por reutilizar y optimizar la energía para lograr «un desarrollo humano compatible con el cuidado del planeta».

No hay continuidad de una cosa sin la otra. Es la única manera de que la supervivencia de la especie deje de depender del azar, la suerte o una simple conjunción de astros.