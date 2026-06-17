Arden dos vehículos en el barrio de Fuentecillas

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El incendio de dos vehículos hizo necesaria la intervención de los Bomberos de Burgos esta pasada madrugada. El suceso se produjo en torno a las 1.00 horas, cuando el centro de emergencias del 1-1-2 recibía el aviso de un incendio de un vehículo en la calle Rosa de Lima Manzano, aunque posteriormente se ubicó en la calle Óscar Romero, frente al parque de los Ochos.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisó del incidente a los Bomberos de Burgos, la Policía Local y la Policía Nacional. Efectivos del parque de Burgos llegaron al lugar y las llamas que salían de uno de los vehículos ya eran visibles y habían alcanzado a un segundo vehículo aparcado al lado. La rápida intervención de los efectivos desplazados a la zona consiguió apagar el incendio y evita que se extendiera.