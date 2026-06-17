Cuando la revolución era la radio. Este pueblo de Burgos recrea los hitos históricos del siglo XX

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Una propuesta cultural más inmersiva y visual para revivir los hitos históricos del siglo XX donde la comunicación por radio era la auténtica revolución. «La radio, tal y como la conocimos en el siglo XX, es lo que ahora tenemos en nuestros móviles», señala el alcalde de Belorado, Álvaro Eguiluz. El consistorio beliforano ha invertido 20.000 euros en una actualización, renovación y ampliación de la propuesta expositiva del Museo de Radiocomunicación Inocencio Bocanegra que vuelve a abrir sus puertas este fin de semana tras la inauguración oficial el próximo viernes.

El alcalde de Belorado, Álvaro Eguiluz, y la diputada de Cultura, Raquel Contreras.SANTI OTERO

La instalación se ha sometido a un lavado de cara donde se ha buscado complementar la propuesta de inmersión histórica en la II Guerra Mundial, la Guerra Fría o la sala Marconi del Titanic con elementos inmersivos, tecnologías audiovisuales que permitan que la propuesta sea más visual, más sonora, con elementos interactivos que acerquen a los jóvenes.

Estas novedades visuales se han incorporado al discurso y recreaciones que el museo de Belorado tiene de la II Guerra Mundial al incluir Batalla de Carentán, que tuvo lugar entre el 10-14 de junio de 1944 y que fue clave durante la Batalla de Normandía, o la de Kasserine, que se desarrollo entre el 19 y el 24 de febrero de 1943 en una brecha montañosa de la cordillera del Atlas en el oeste de Túnez. Además se han creado nuevos escenarios relacionados con otros eventos bélicos como la guerra Fría, la Guerra de Vietnam.

La singular propuesta museística se completa con un espacio dedicado a la carrera espacial además de un espacio dedicado a la radiocomunicación en la era de los smartphone y móviles inteligentes.

¿Por qué hay un museo de la historia del siglo XX en Belorado?

Todo arrancó con el nombre de Inocencio Bocanegra. Un industrial burgalés aficionado a la radiotelecomunicación desde joven que cuenta con una colección singular de 600 aparatos radiofónicos. La mitad integran la propuesta expositiva del Museo que abrió las puertas en 2013 y que en este 2026 se ha sometido a una actualización completa. «Lo que se ha querido hacer a lo largo de estos 13 años es contar con un recurso turístico único en a provincia y casi podríamos decir que en toda España que hemos actualizado con el objetivo de desestacionalizar las visitas», resume el alcalde de Belorado.

La instalación museística genera unas 4.500 visitas anuales y unos ingresos recurrentes de 25.000 euros. Persigue completar la oferta turística de la localidad junto con el Camino de Santiago. Mira con especial atención a los grupos escolares por ser este un espacio para vivir la historia que se cuenta en los libros de texto de una manera entretenida y experiencial.

En esa línea se desarrolló el año pasado un scape room vinculado a estudiantes de secundaria. El objetivo es diseñar otros juegos educativos para colegios. Esta estrategia permitirá fomentar ampliar la presencia de turistas durante todo el año y en días laborables. El reto es poder alcanzar las visitas suficientes que permitan contar con personal que gestione las visitas y recursos del Museo de Radiocomunicación de Belorado.

¿Cómo visitar el Museo de Radiocomunicación Inocencio Bocanegra?

Para poder vivir la experiencia inmersiva de la II Guerra Mundial, con la recreación de una Trinchera, acercarse a una réplica de la sala Marconi desde donde el Titanic mandó su primer SOS o los espacios de la Guerra Fría, Vietnam o los primeros paseos espaciales, será necesario reservar. Hay que pensarlo con tiempo y tener todo cerrado antes de salir de casa.

Museo Radiocomunicación Inocencio Bocanegra en Belorado. ECB

Es necesario reservar la visita puesto que, como lamentaba el regidor, sólo cuentan con dos puestos de guía turístico que atienden la oficina de turismo de la localidad, las visitas vinculadas al Camino de Santiago y el Museo de Radiocomunicación. «Es un recurso turístico que ahora mismo solo se puede disfrutar con visitas previamente reservadas y guiadas», señaló el edil beliforano. La reserva puede realizarse a través del teléfono 947580815, en el correo electrónico info@belorado.org o aquí.

Deberás esperar un correo de confirmación de la reserva antes de plantarte en Belorado. La visita siempre será guiada y es obligatorio hacer reservas con grupo mínimo de seis personas que abonen entrada. Los horarios de visita son da las 12 y las 16 horas y el itinerario por los hitos históricos de la comunicación y los conflictos del siglo XX dura 1 hora 45 minutos.

El coste de la entrada es de 7,5 euros para la tarifa general. hay tarifa reducida de 6 euros para mayores de 65 años, pensionistas, desempleados, estudiantes, peregrinos, tarjeta amigos del patrimonio, profesores, discapacitados y grupos de más de 10 personas. Hay tarifa super reducida de cinco euros para empadronados, grupos educativos o con discapacidad. Sólo pueden entrar gratis niños de 0 a seis años.

Dos días de puertas abiertas este fin de semana

Hay un momento en el que podrás realizar la visita sin reserva previa. Será con motivo de la reapertura del Museo de Radiocomunicación Inocencio Bocanegra este fin de semana del 20 y 21 de junio. Podrás acceder a las instalaciones del renovado silo de Belorado de 10.30 a 14 horas y de 16 a 17.30 horas del sábado y del 10.30 a 14 horas del domingo. En este caso, y con motivo de la reapertura de la instalación, no será necesario reserva previa.