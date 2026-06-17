ProBurgos activa una plataforma digital para potenciar la gestión de datos turísticos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Burgos contará con una nueva y potente herramienta digital para la gestión de los datos turísticos, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los turistas que llegan a la ciudad.

La iniciativa forma parte de la Plataforma Inteligente de Destinos impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo y desarrollada por SEGITTUR, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el marco de los fondos Next Generation EU de la Unión. Cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros.

La Plataforma Inteligente de Destino de la Ciudad de Burgos (PDI Burgos) es un nuevo recurso con el que desde la Sociedad de Promoción de Burgos (ProBurgos) se buscará seguir avanzando en la consecución de un modelo de destino turístico inteligente, según explicó la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros.

Ballesteros destacó que esta herramienta "va a permitir a la ciudad disponer de una visión más completa, más amplia de la actividad turística de la ciudad y reforzar la planificación de los recursos y los servicios que están vinculados al turismo". El objetivo fundamental es "facilitar la toma de decisiones mediante el uso de esa información estructurada, actualizada y fácilmente interpretable".

Con este recurso se podrá avanzar en la gestión de los flujos turísticos, la monitorización de los elementos patrimoniales y culturales. De este modo, explicó Ballesteros, se podrá mejorar la información que se facilita a los visitantes que llegan a la ciudad. Una herramienta que también permitirá analizar el impacto de los congresos y otro tipo de eventos en el turismo gastronómico y el enoturismo.

El proyecto incluye, además, la colaboración entre administraciones y empresas, "favoreciendo una mayor coordinación y un mejor intercambio de información entre todos los actores implicados con la actividad turística". El objetivo, añadió Ballesteros, es llegar a un modelo turístico de ciudad "más sostenible, más accesible para el turismo y también más innovador y mejor preparado para afrontar los retos presentes y futuros del propio sector".

Con esta herramienta se ha podido analizar la situación actual de la oferta cultural y patrimonial de Burgos para ver "cómo podemos mejorarlo", ver cómo se puede responder a las necesidades del turista nacional y del visitante internacional.

En la propuesta que se presentó por Burgos se planteó la integración de los datos de las oficinas de turismo, de los monumentos de la ciudad, así como un estudio específico de los flujos turísticos, con una especial incidencia en los peregrinos del Camino de Santiago y "el movimiento de viajeros por los principales puntos de interés cultural y patrimonial de nuestra ciudad".

La plataforma incluye una serie de herramientas innovadoras como indicadores, cuadros de mando y sistemas de análisis que van a permitir "disponer de una visión global de la actividad turística de la ciudad y apoyar la planificación de actuaciones y servicios". Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto es "esa capacidad de integrar la información procedente de diferentes ámbitos en una misma herramienta".

Ahora se está trabajando la digitalización de la oficina de turismo, así como museos y espacios culturales y patrimoniales de la ciudad, con el escaneado 3D de diferentes obras, salas y elementos arquitectónicos para verlo de manera virtual. Además, se están implantando puntos de realidad aumentada en salas y espacios exteriores mediante balizas y marcadores visuales, y la monitorización y análisis del comportamiento de los visitantes y peregrinos del Camino de Santiago.

ProBurgos ha habilitado un portal web específico para poder consultar todas las actuaciones previstas en esta plataforma.