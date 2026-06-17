Aguas de Burgos culmina el despliegue de 18.000 contadores inteligentes y mejora el control de la red en tiempo real

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Aguas de Burgos ha finalizado los trabajos de implantación de contadores inteligentes incluidos en los proyectos DIGITAGUABUR y +WeBur, una actuación que ha permitido instalar un total de 18.000 equipos de telelectura en distintos puntos de la ciudad y avanzar en la digitalización del ciclo integral del agua. La actuación ha sido financiada a través de los fondos europeos NextGenerationEU, en el marco del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.

El proyecto, iniciado en octubre de 2024 y concluido durante el primer semestre de 2026, ha priorizado la instalación de contadores inteligentes en barrios periféricos y zonas industriales de Burgos, además de extenderse posteriormente a instalaciones municipales, parques, jardines y fuentes ornamentales.

La implantación de estos dispositivos se apoya en una infraestructura de comunicaciones específica desarrollada por Aguas de Burgos. Para ello, la entidad ha desplegado una red propia formada por más de veinte antenas distribuidas por todo el municipio.

Según explica José Alberto Ronda, responsable del proyecto, "la red de telelectura nos permite disponer de información continua sobre los consumos, detectar posibles incidencias y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier problema que pueda surgir en la red".

A diferencia de los sistemas tradicionales, que requieren la lectura manual de los contadores, la nueva plataforma tecnológica recibe automáticamente la información de consumo y la procesa de forma continua. Esto permite disponer de lecturas más precisas, eliminar estimaciones y reducir la posibilidad de errores asociados a la lectura manual. Además, facilita el acceso a datos incluso en aquellos contadores ubicados en lugares de difícil acceso.

La información recogida por los nuevos contadores permite también identificar fugas, consumos anómalos, posibles fraudes o averías en los propios equipos de medición, proporcionando a Aguas de Burgos una visión mucho más completa del comportamiento de la red. Gracias a ello, resulta posible anticipar incidencias, optimizar la operación diaria y reducir las pérdidas de agua.

En el ámbito industrial, la telelectura aporta además ventajas específicas para las empresas, que pueden disponer de información más precisa sobre sus consumos, detectar posibles anomalías con mayor rapidez y mejorar la planificación y control de sus recursos hídricos.

La actuación se integra en la estrategia de transformación digital de Aguas de Burgos y sienta las bases para futuras ampliaciones del sistema. La infraestructura de comunicaciones desplegada permitirá seguir incorporando nuevos contadores inteligentes en los próximos años y ampliar los servicios digitales asociados a la gestión del agua.

Con la finalización de este proyecto, Aguas de Burgos refuerza su apuesta por una gestión más eficiente, sostenible e inteligente del agua, apoyada en el análisis de datos y en herramientas tecnológicas que permiten mejorar el servicio prestado a la ciudadanía y al tejido productivo de la ciudad.