Los expertos llaman a extremar las precauciones para afrontar la ola de calor que llega a Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La llegada de una nueva ola de calor a Castilla y León pondrá a prueba a Burgos durante los próximos días, con previsiones que apuntan a máximas de hasta 37 grados en la capital. Ante esta situación, los expertos sanitarios insisten en la necesidad de reforzar las medidas de prevención para evitar problemas de salud asociados a las altas temperaturas.

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Burgos advierten de que la exposición prolongada al calor puede provocar deshidratación, agotamiento físico e incluso golpes de calor, una emergencia médica que puede derivar en complicaciones graves.

Los facultativos recuerdan que las personas mayores, los niños, las embarazadas, los pacientes con enfermedades crónicas y los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre son los colectivos más vulnerables durante estos episodios.

Entre las recomendaciones básicas destacan mantener una correcta hidratación, beber agua con frecuencia aunque no exista sensación de sed y evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día. Asimismo, aconsejan permanecer en espacios frescos o climatizados siempre que sea posible.

Los especialistas también recomiendan utilizar ropa ligera y de colores claros, proteger la cabeza con sombreros o gorras y emplear protección solar adecuada para reducir los efectos de la radiación ultravioleta.

En el ámbito laboral, los médicos consideran fundamental adaptar la jornada a las condiciones meteorológicas, programando las tareas más exigentes en las horas de menor temperatura, aumentando los descansos y garantizando el acceso continuo a agua fresca.

Además, recuerdan que síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad intensa, desorientación o pérdida de conciencia pueden ser señales de alarma relacionadas con el calor. En estos casos, recomiendan trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y solicitar asistencia sanitaria urgente si los síntomas persisten o son graves.

Las autoridades sanitarias y los profesionales médicos aconsejan seguir los avisos meteorológicos y mantener las medidas preventivas durante toda la duración de esta nueva ola de calor para minimizar los riesgos para la salud.