Cruz Roja Burgos atendió a más de 1.000 personas en situación de pobreza extrema en 2025

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

A lo largo de 2025, Cruz Roja atendió en la provincia de Burgos a 1.097 personas en situación de pobreza extrema. Las intervenciones realizadas, a cargo del área de Inclusión Social, se centraron fundamentalmente en «cubrir las necesidades básicas» mediante «respuestas integrales»; desde el «acceso a una alimentación adecuada» o la «entrega de productos de higiene» hasta la «provisión de recursos sanitarios y farmacológicos».

Esta sería, según los responsables provinciales de la entidad, la principal preocupación dentro del departamento con mayor carga de trabajo. De acuerdo a los datos recogidos en su memoria anual, se asistió a 5.818 usuarios y se reforzaron las acciones para «combatir el aislamiento y la soledad no deseada» entre la tercera edad, el colectivo más numeroso con 1.827 beneficiarios.

En términos generales, Cruz Roja recoge en su informe un total de 13.323 personas atendidas a través de sus denominadas «áreas de conocimiento». Dicha actividad conllevó la ejecución de 94.497 intervenciones y cerca de 145.000 respuestas. Sacando pecho, la presidenta provincial de la organización, María Isabel de Blas, aseguraba este miércoles que «son cifras que nos llenan de satisfacción y solidaridad» bajo la premisa de consolidar «una sociedad más justa y cohesionada».

Otra de las áreas con mayor volumen de usuarios es la de Empleo, donde se atendió a 2.612 usuarios desde las asambleas comarcales de Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Villarcayo y Briviesca. En este último enclave, precisamente, la entidad presume de haber impulsado un proyecto que ha permitido la incorporación de «15 personas capacitadas para ejercer como auxiliares de comercio». Respecto al grado de inserción, se sitúa en el 64% gracias a la colaboración de 288 empresas.

También consta en el dosier de Cruz Roja que el área de Socorros cerró el pasado ejercicio con 930 personas sin obviar las intervenciones realizadas durante el apagón que afectó a todo el país o la oleada de incendios que asoló Castilla y León en verano. En cuanto a Medio Ambiente, lo más destacado serían los talleres y acciones con familias en riesgo de pobreza energética y la atención prestada a 679 usuarios en total.

Salud y Educación culminaron, según los datos facilitados por la entidad, con 1.768 beneficiarios y 227 acciones formativas, respectivamente. Por otro lado, cabe remarcar que se ofreció asilo y refugio a más de un centenar de personas migrantes que previamente habían solicitado Protección Internacional. Para ayudar a este colectivo, la organización dispone de seis pisos en la capital y dos en Miranda con capacidad para 47 usuarios.

Partiendo de diferentes contextos como la «desigualdad educativa» o la «carencia de apoyos sociales para ejercer la crianza», el departamento de Juventud prestó servicio a 2.783 personas. Según la propia Cruz Roja, el trabajo desempeñado en este campo ha «contribuido a la reducción de la prevalencia de la violencia contra la infancia».

Finalmente, el informe precisa que 2025 permitió dar amparo a 530 usuarios en el Centro de Atención en Drogodependencias (CAD). Dentro de este colectivo, se prioriza la asistencia a 96 mujeres víctimas de violencia de género con problemas de consumo de sustancias ilegales y/o alcohol.

De cara a 2026, Cruz Roja pretende poner el foco sobre las personas sin hogar y el proyecto de Intervención familiar en situaciones de violencia filioparental. Asimismo, uno de los «retos» más urgentes es abordar la despoblación en el medio rural mediante la prestación de «recursos, oportunidades y apoyo a quienes viven en lugares donde el acceso a determinados servicios resulta más complejo».