Hiperbaric reivindica en Burgos la inversión tecnológica como clave para la competitividad de la industria alimentaria

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Creado: Actualizado:

Hiperbaric defendió hoy en Burgos que la inversión en tecnologías industriales avanzadas se ha convertido en un elemento imprescindible para garantizar la competitividad futura de la industria alimentaria. Así lo trasladó el consejero delegado de la compañía burgalesa, Andrés Hernando, durante la primera edición del HPP Customer Day 2026, un encuentro internacional que reunió durante dos días a representantes de empresas, centros de investigación y expertos de 16 países.

La cita congregó en la sede de la empresa a 60 representantes de 35 fabricantes de alimentos y bebidas, responsables técnicos, investigadores y especialistas en innovación para compartir conocimiento, experiencias y oportunidades de negocio en torno a la tecnología de procesado por altas presiones (HPP).

Durante su intervención, Hernando subrayó que invertir en tecnologías industriales robustas ya no es una opción, sino “una necesidad para la competitividad a largo plazo del sector alimentario”. En este sentido, señaló que las empresas operan en un mercado sometido a exigentes regulaciones y a cambios constantes, por lo que requieren soluciones que aporten seguridad y fiabilidad. “Nuestra misión es ofrecer tranquilidad. Proporcionamos los equipos, el respaldo científico y la fiabilidad de ingeniería que permiten a las empresas afrontar desafíos globales”, afirmó.

El encuentro sirvió para analizar algunos de los principales desafíos que afronta actualmente la industria alimentaria, entre ellos la seguridad de los alimentos, la reducción del desperdicio o la creciente demanda de productos con etiquetas limpias. Los asistentes conocieron además las tendencias más recientes del mercado y varios casos de éxito desarrollados por compañías que ya emplean la tecnología HPP.

La jornada incluyó ponencias técnicas, espacios de intercambio de experiencias y actividades de networking orientadas a fomentar la colaboración entre profesionales. También participaron tres investigadores internacionales vinculados a la HPP Academy de Hiperbaric, la red global impulsada por la compañía para conectar universidades, centros tecnológicos y laboratorios especializados.

Intervinieron el doctor Balasubramaniam, de la Universidad de Georgia; la doctora Grace Danao, de la Universidad de Nebraska-Lincoln, y el profesor Jorge Saraiva, de la Universidad de Aveiro, en Portugal.

Los participantes visitaron además las instalaciones de Hiperbaric en Burgos para conocer el proceso de diseño y fabricación de los equipos de altas presiones que la compañía exporta a más de 50 países.

Con este encuentro, la empresa refuerza su posicionamiento internacional como referente tecnológico en el ámbito del procesado por altas presiones y consolida el papel de Burgos como punto de encuentro para la innovación alimentaria. En 2025, Hiperbaric instaló 30 nuevos equipos HPP en los cinco continentes y supera actualmente los 450 equipos operativos en más de medio centenar de países.

La tecnología HPP permite conservar alimentos mediante la aplicación de altas presiones, sin necesidad de calor, eliminando microorganismos patógenos y prolongando la vida útil de los productos sin alterar sus propiedades nutricionales y organolépticas. Con más de 25 años de trayectoria, la compañía mantiene su apuesta por la colaboración internacional y el desarrollo de soluciones que contribuyan a una producción alimentaria más segura y sostenible.