Hispanistas de cerca de 40 nacionalidades debaten en la UBU sobre 'Orígenes y (R)evoluciones'

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Durante tres días, 172 hispanistas especialistas en lingüística y también en historia y literatura, participan en el XII Congreso Internacional de la Asociación de Humanidades Hispánicas (AHH), que ha elegido la Universidad de Burgos como su lugar de encuentro. Investigadores procedentes de cerca de cuarenta nacionalidades debatirán hasta el viernes bajo el lema “Orígenes y (R)evoluciones”, profundizando en más de 150 comunicaciones en la cultura y la lengua española desde el punto de vista académico, pero también “llevando el hispanismo a la práctica y disfrutando en las calles y la ciudad de Burgos”, como apunta el director del encuentro, Raúl Urbina Fonturbel.

Además de las ponencias que tienen lugar en la Facultad de Humanidades y Comunicación, este congreso contará también con una mesa redonda en la que participarán cinco creadores burgaleses de diferentes ámbitos que compartirán sus visiones sobre dinamismo cultural y artístico de la ciudad, así como diferentes visitas culturales, una conferencia-concierto del músico burgalés Diego Galaz y la clausura a cargo de la escritora Marta Sanz. Y es que “cualquier congreso que se desarrolle en Burgos es importante per se”, explica Urbina, “pero el hecho de que sean especialistas en el ámbito hispánico hace que asuman todo esto como suyo en una universidad y en una ciudad en la que el hispanismo es un aspecto fundamental”.

Este encuentro, celebrado en el lugar que vio nacer el castellano y a los primeros pobladores de Europa, pone también su atención en la evolución de este legado. En este sentido, el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, ha advertido que “los orígenes sólo permanecen vivos si saben evolucionar, y a veces revolucionarse, y eso es precisamente lo que hacen las Humanidades, que deben abrazar la tecnología humanizándola y convirtiéndola en herramienta de crecimiento cultural, social y económico”. El director del congreso ha subrayado así que esta cita no obvia esa faceta y que en ella “también está presente la Inteligencia Artificial y los nuevos modos de comunicación para proyectar, difundir y estudiar el humanismo”.

En la inauguración de este XII Congreso Internacional, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Saiz, ha asegurado que “consideramos que nuestro idioma es también su idioma y el de todas las personas que quieran aprenderlo, acercarse a él y que quieran disfrutar y tenerlo como puente de unión”, nunca de manera excluyente, recalcaba. Por otro lado, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha agradecido a la Asociación de Humanidades Hispánicas, con sede en Estados Unidos, haber elegido Burgos como lugar de este encuentro, y ha destacado la “profunda huella” que la ciudad dejará en todos los asistentes.