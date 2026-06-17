El presidente de la Federación de Hostelería de Burgos, Enrique Seco, con la cocinera Isabel Álvarez, de Maricastaña Burgos, reconocida por su excelencia.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La gastronomía burgalesa recibió este martes en León premio doble entre los reconocimientos principales de la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León. Así se reconoció la trayectoria del restaurante El Alfoz y se distinguió a Isabel Álvarez, jefa de cocina y gerente de Maricastaña, como mejor chef de la Comunidad.

El Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital leonesa acogió la cita, que honró a profesionales y establecimientos de las nueve provincias y que fue clausurada por el nuevo consejero de Cultura y Turismo, Alberto Díaz Pico.

La gala, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León y Hosturcyl, se celebró con el lema 'La sostenibilidad social del sector'. Y se puso el foco en las personas como principal activo de la hostelería y el turismo.

Las organizaciones empresariales hosteleras de la región han querido destacar este año que la sostenibilidad social va mucho más allá de los aspectos medioambientales, poniendo en valor la generación de empleo, la formación, el relevo generacional, la fijación de población, el apoyo a los productores locales y el arraigo al territorio como elementos fundamentales para garantizar el futuro del sector.

Alberto Díaz Pico rindió homenaje al esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los profesionales y empresarios que contribuyen a fortalecer la imagen turística de Castilla y León. Al evento asistieron también el alcalde de León, José Antonio Diez Díaz; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el presidente de Hosturcyl, Jaime Fernández Lafuente, así como un destacado número de diputados provinciales procedentes de las nueve provincias de Castilla y León, que quisieron respaldar con su presencia a uno de los sectores estratégicos para la Comunidad.

Los premiados

La gala distinguió a nueve profesionales que representan la excelencia en distintos ámbitos de la hostelería de Castilla y León:

-Ismael Salgueiro, director del Hotel Sofraga Palacio (Ávila).

-Isabel Álvarez, cocinera del Restaurante Mari Castaña (Burgos).

-Javier Rodríguez, recepcionista del Parador de León.

-Mercedes Pedrosa, jefa de sala del Hotel-Restaurante Estrella del Bajo Carrión (Palencia).

-María Francisca Martín, gobernanta del Hotel Emperatriz (Salamanca).

-Pablo Martín, sumiller del Restaurante Cándido (Segovia).

-Marino Victorio Robles, camarero del Bar Restaurante Ventorro (Soria).

-Kateryna Veretska, camarera de pisos del Hostal Ramón y Cajal (Valladolid).

-Andrés Cid, barman de La Perla Negra (Zamora).

En representación de todos ellos intervino Ismael Salgueiro, quien agradeció el reconocimiento y reivindicó el papel fundamental de los profesionales en la construcción de experiencias turísticas de calidad.

Uno de los responsables de El Alfoz recoge el premio por su compromiso con la sostenibilidad social.ECB

La gala reconoció asimismo a nueve establecimientos hosteleros de Castilla y León por su contribución al desarrollo económico y social de sus respectivos territorios:

-Restaurante Alcaravea (Ávila).

-Restaurante El Alfoz (Villagonzalo Pedernales, Burgos).

-Restaurante Entrepeñas (Geras, León).

-Hotel-Restaurante Estrella del Bajo Carrión (Villoldo, Palencia).

-Mesón Cervantes (Salamanca).

-Finca El Rancho de la Aldegüela (Torrecaballeros, Segovia).

-Hostal Restaurante Doña Juana (Ágreda, Soria).

-Restaurante Ángela (Valladolid).

-Hotel Restaurante Casa Aurelia (Villaralbo, Zamora).

Todos ellos fueron reconocidos por su capacidad para generar empleo, dinamizar la economía local, preservar la identidad gastronómica de sus territorios y mantener una estrecha vinculación con sus comunidades.