Detenida en Burgos por intentar un 'simpa' en un supermercado

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Agentes de la Policía Nacional de Burgos detuvieron el pasado lunes 15 de junio a una mujer de entre 40 y 45 años, tras ser sorprendida por los trabajadores del supermercado de una conocida cadena de distribución de alimentación, cuando trataba de salir del establecimiento con numerosos y variados productos sin abonar su importe. Está investigada por un presunto delito de hurto en grado de tentativa.

Sobre las 18:25 horas del citado día, un trabajador del establecimiento afectado, situado en el distrito norte de la capital, advertía los movimientos extraños de una mujer, quien arrastrando un carrito de bebé pretendía con disimulo abandonar el lugar sin efectuar compra alguna.

Tras interceptarla, comprobaron que guardaba, escondidos en el interior de la zona porta-bebés y también en el cesto de la parte baja del mismo, productos de alimentación, pero también prendas de ropa y productos de higiene y protección solar. El importe total de los mismos -recuperados in situ- ascendió a 556 euros, por lo que los policías nacionales comisionados al lugar, procedieron a la detención de la sospechosa y su traslado a sede policial.

La detenida presenta cierto historial delictivo, con antecedentes no solo por la Policía Nacional, sino también por Guardia civil y Ertzaintza. Ya ha sido puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

Se agradece toda colaboración que facilite el esclarecimiento de acciones delictivas, en particular la prestada por otras instituciones, colectivos o empresas del sector.