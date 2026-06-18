Un incendio arrasa un grupo de viviendas abandonadas en San Julián

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Un incendio ha arrasado un grupo de viviendas abandonadas en el barrio de San Julián. Un fuego en el que no hay que lamentar daños personales pero que ha destruido estos inmuebles, así como un vehículo que había aparcado en el interior de la parcela. Las llamas han obligado a desalojar a los vecinos del número 14 de la calle San Julián, colindante con el lugar en el que se ha desatado el fuego.

El aviso del incendio entró en el parque de Bomberos de Burgos a las 3.28 horas, lo que obligaba a movilizar a dos dotaciones y un vehículo auxiliar. El incendio estaba bastante desarrollado y ya había afectado a buena parte de las infraviviendas, así como a un coche que quedó completamente calcinado.

Imagen del lugar del incendio.© TOMÁS ALONSO

Solo hay un inmueble habitado en esa parcela, que da al bulevar y que ya había sido motivo de quejas de los vecinos, por ser un espacio en el que, además del mal estado de los inmuebles, se había convertido en un foco de insalubridad.

En el incendio también se ha visto afectada una nave con tejado de amianto también abandonada. El fuego afectó a la pared que da a la plaza de Guadalajara, frente a la iglesia de San Julián, y tiene riesgo de caída. Durante la jornada, los Bomberos acudirán a la zona para hacer un seguimiento y vigilancia de esta nave.

También fue necesaria la evacuación de los vecinos del portal 14 de la calle San Julián, por seguridad, mientras los Bomberos realizaban los trabajos de extinción. Posteriormente, se ha procedido al realojo, una vez que que el incendio se había controlado y no había afectado a este edificio. Los Bomberos mantendrán algún retén a lo largo de la jornada para vigilar por posibles rebrotes del incendio.