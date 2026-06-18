PaleoMIX estudia el patrimonio cultural como clave de la identidad europea

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos recibió la pasada semana la visita de los socios internacionales del proyecto europeo PaleoMIX. El director del Área de Arqueología, Colin Smith, junto con integrantes del Grupo de Investigación de Arqueología Biomolecular (MolArq) y del Laboratorio de Evolución Humana (LEH), dieron la bienvenida a Mari Tõrv, catedrática del Archemy Lab de la Universidad de Tartu, acompañada por Holar Sepp y Estida Eensoo; al catedrático Matthew Collins, de la Universidad de Copenhague; y al catedrático Oliver Craig, del laboratorio BioArch de la Universidad de York, acompañado por Annie Bones.

Durante su estancia, los visitantes conocieron de primera mano el trabajo desarrollado por MolArq y el LEH, así como las actividades del proyecto AdMEXture. El programa también incluyó un recorrido por los laboratorios de isótopos estables del Parque Científico Tecnológico y por los yacimientos de Atapuerca.

PaleoMIX es un proyecto financiado por la Unión Europea que desarrolla un programa de investigación interdisciplinar centrado en el patrimonio cultural, considerado como uno de los principales elementos definidores de la identidad europea. La finalidad es extraer el máximo valor informativo de este patrimonio al tiempo que garantiza su conservación a largo plazo. Con este objetivo, el proyecto une las humanidades y las ciencias naturales, con especialistas del Báltico Oriental y de Europa Occidental que aplican metodologías bioarqueológicas y computacionales de vanguardia para un estudio sostenible del patrimonio material.

La iniciativa está financiada por el programa Horizon Europe, a través de la acción Twinning, lo que permite conectar las capacidades de investigación e innovación de centros de prestigio internacional, como BioArCh (Universidad de York, Reino Unido), el Instituto GLOBE -a través de sus secciones de Genómica Evolutiva y Ecológica- (Universidad de Copenhague, Dinamarca) y el Laboratorio de Evolución Humana e isoTOPIK Lab (Universidad de Burgos, España), con la entidad coordinadora del proyecto, la Universidad de Tartu (Estonia).

Esta colaboración impulsa la creación de un nodo de I+D dedicado a los estudios sobre patrimonio material. Una excelencia investigadora sustentada en la cooperación entre instituciones, la movilidad de investigadores y el desarrollo de una infraestructura digital abierta, la PaleoMIX Open Access Database. Todo ello se pone a prueba en un proyecto piloto centrado en uno de los procesos de cambio cultural más relevantes de la historia de la humanidad: la neolitización, el proceso por el que las sociedades humanas pasaron de un modo de vida basado en la caza, la pesca y la recolección a otro fundamentado en la agricultura y la ganadería.

Este centro de I+D aspira a convertirse en un referente autosostenible y en un repositorio de conocimiento para difundir las mejores prácticas en estudios patrimoniales entre investigadores y otros agentes interesados.

A una escala más amplia, PaleoMIX promueve la integración de las humanidades y las ciencias naturales para abordar cuestiones clave relacionadas con el patrimonio común europeo. Asimismo, contribuye al desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento mediante la generación y difusión de resultados científicos, fortalece las relaciones entre el ámbito académico, el tejido empresarial y las administraciones públicas, y sirve de plataforma para la formación de nuevas generaciones de investigadores especializados en estudios sobre el patrimonio.