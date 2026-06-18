Miranda de Ebro registra la temperatura más alta de Castilla y León, con 38,7 grados

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Creado: Actualizado:

La localidad burgalesa de Miranda de Ebro marcó ayer la temperatura más alta de Castilla y León, con 38,7 grados a las 18.20 horas, por lo que estuvo a punto de colarse entre las diez estaciones meteorológicas que registraron más calor en España. El valor más alto del país en la jornada del miércoles tuvo lugar en el dispositivo colocado en el aeropuerto de Sevilla, donde el termómetro llegó a los 40 grados, seguido de El Granado (Huelva), con 39,9; Sevilla-Tablada, 39,5, y Badajoz, 39,5.

Además, Candelada (Ávila) alcanzó los 37,7 grados mientras que las estaciones situadas en Morales de Toro (Zamora), Saelices (Salamanca) y Sardón de Duero (Valladolid) superaron los 35, según los datos consultados por la Agencia Ical.

En el lado opuesto, el Puerto del Pico (Ávila) ha contabilizado el valor más bajo de hoy en España, ya que el termómetro se situó en los siete grados, a las 7.10 horas.

En cuanto a la previsión para hoy en la Comunidad, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contempla temperaturas con pocos cambios, menos las máximas que descenderán en el tercio oriental. Además, podrá haber chubascos y tormentas por la tarde que podrán ser localmente fuertes en el tercio occidental. Las temperaturas máximas en las capitales de provincias oscilarán entre los 36 grados de Valladolid, los 35 de Palencia y los 29 de León. Entre medias, estarán los 34 grados que se alcanzarán en Burgos y Zamora, los 33 en Salamanca, Segovia y Soria y los 31 grados en la ciudad de Ávila.