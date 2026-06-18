Vázquez sitúa la sanidad como clave para fijar población y atraer talento en Castilla y León

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El consejero de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, el burgalés Alejandro Vázquez, aprovechó su intervención en la entrega del Premio Campeadores de EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO para defender el papel de la sanidad pública como uno de los principales motores de cohesión territorial y desarrollo económico de la Comunidad. Durante el acto, celebrado para reconocer la trayectoria empresarial de Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente de Calidad Pascual, el responsable político, que recientemente ha renovado en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con más competencias que en el anterior mandato, situó los servicios públicos, y especialmente la sanidad, entre los elementos imprescindibles para afrontar los retos demográficos y económicos de Castilla y León.

«La sanidad y los servicios sociales son verdaderos factores de cohesión territorial y elementos de confianza para las personas; no solo son los pilares fundamentales del Estado del bienestar», afirmó en la clausura del acto, que se desarrolló en el claustro del Monasterio de San Juan de la capital burgalesa.

Vázquez sostuvo que el desarrollo de territorios como Burgos no depende únicamente de la iniciativa empresarial, sino también de la existencia de infraestructuras, comunicaciones, formación, vivienda y servicios públicos capaces de generar confianza y oportunidades para que «cualquier ciudadano pueda desarrollar su proyecto de vida con seguridad en cualquier punto de nuestra comunidad».

En este contexto, reivindicó la labor del Gobierno del presidente Alfonso Fernández Mañueco, a quien excusó la presencia en este evento por problemas de agenda. El titular de Sanidad recordó que garantizar estos servicios en una comunidad extensa, dispersa y envejecida como Castilla y León supone un desafío permanente, pero defendió que el equipo de Gobierno mantiene una apuesta sostenida para reforzarlos. Según sus palabras en este discurso, en el que habló de ofrecer «certezas y estabilidad»: «El Gobierno autonómico lo ha asumido y lo sigue asumiendo con responsabilidad, con continuidad y con una clara vocación de servicio, también en esta nueva etapa que se abre».

Desde su punto de vista, el compromiso es gobernar «con utilidad y cercanía al territorio y alejados del ruido, porque detrás de cada decisión hay personas, familias y pueblos que esperan respuestas».

El compromiso es gobernar «con utilidad y cercanía al territorio y alejados del ruido, porque detrás de cada decisión hay personas, familias y pueblos que esperan respuestas» Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad

Hospital de Aranda

Como ejemplo de esa responsabilidad citó el nuevo hospital de Aranda de Duero, una de las principales inversiones sanitarias en marcha en la provincia de Burgos. Según explicó, las obras avanzan a buen ritmo y la inversión autonómica superará los 130 millones de euros al finalizar la construcción. El futuro complejo sanitario cuadruplicará la superficie del actual hospital, incrementará un 40% su capacidad de hospitalización y permitirá ampliar tanto la actividad quirúrgica como la cartera de servicios disponibles para los vecinos del sur de la provincia.

No solo se refirió a esta infraestructura, sino a otras inversiones de su competencia, como la renovación de centros de salud, consultorios del medio rural, al fortalecimiento de la atención primaria y a la renovación tecnológica. Además, comentó la necesidad de ampliar los programas de cribado y de prevención, así como la atención de pacientes crónicos.

Alimentación y salud

En su intervención hizo un guiño a la empresa agroalimentaria, ya que el premiado es responsable de una industria que es enseña de Castilla y León, para hablar de la estrecha relación entre alimentación y salud. Enlazó con la actividad desarrollada por Calidad Pascual para destacar que «la nutrición, la promoción de hábitos saludables, la investigación y la divulgación constituyen herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas». Desde su punto de vista, el tejido empresarial debe contribuir a esos objetivos cuando actúa desde la responsabilidad social.

El titular de la cartera sanitaria aprovechó su presencia en Burgos para destacar algunos de los proyectos estratégicos en materia sanitaria, como el nuevo Grado de Medicina de la Universidad de Burgos, que comenzará a impartirse el próximo curso, y el Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos. Recordó que ambas iniciativas ya fueron mencionadas en su discurso durante la edición anterior de los Premios Campeadores y destacó que actualmente «son ya una realidad».

Alejandro Vázquez enlazó al final del discurso la idea de que desde Castilla y León se puede estar en la cumbre empresarial para referirse a la trayectoria que firma Tomás Pascual Gómez-Cuétara. «Desde Aranda se puede llegar muy lejos, desde Burgos se puede competir con los mejores y desde Castilla y León se puede liderar», mantuvo.

«Desde Aranda se puede llegar muy lejos, desde Burgos se puede competir con los mejores y desde Castilla y León se puede liderar» Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad

Además, recordó que el Premio Campeador evoca a la figura del Cid y se entrega una simbólica Tizona a una familia que ha sabido combatir en muchas batallas: «la de crear empleo, la de la innovación, la de fijar población y la de generar oportunidades».

La reflexión final del consejero fue para recordar que Tomás Pascual «pertenece a esa estirpe de personas que entienden que el éxito no consiste solo en crecer, sino en dejar huella».