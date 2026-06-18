Dos heridos en dos accidentes en Contreras y Mahamud
En uno de los siniestros una mujer resultó herida tras chocar su vehículo con un animal
Dos personas resultaron heridas en dos accidentes registrados en Burgos. En el primero, el centro de emergencias del 1-1-2 recibe un aviso las 17.27 horas en el que se informa del vuelco de un turismo en la carretera BU-V-8205, a dos kilómetros de la entrada a Contreras, donde, ha resultado herido un varón de unos 70 años que se encuentra atrapado en el interior del vehículo.
El 1-1-2 avisó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Sacyl, que moviliza una ambulancia soporte vital básico y una ambulancia soporte vital básico.
Minutos más tarde, los alertantes comunican de nuevo con el 1-1-2 para indicar que han podido sacar al herido y se encuentra herido leve, por lo que se informa a los Bomberos y a Sacyl, que anula el helicóptero medicalizado.
Una hora después, a las 18.22 horas el 1-1-2 recibe el aviso de la colisión de un turismo contra un animal de el kilómetro 6 de la BU-101, en Mahamud, donde, ha resultado herida una mujer de unos 40 años que se ha golpeado las piernas y una mano. Se ha avisado a Tráfico de Burgos y a Sacyl.