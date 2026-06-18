Dos heridos en dos accidentes en Contreras y Mahamud

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos personas resultaron heridas en dos accidentes registrados en Burgos. En el primero, el centro de emergencias del 1-1-2 recibe un aviso las 17.27 horas en el que se informa del vuelco de un turismo en la carretera BU-V-8205, a dos kilómetros de la entrada a Contreras, donde, ha resultado herido un varón de unos 70 años que se encuentra atrapado en el interior del vehículo.

El 1-1-2 avisó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Sacyl, que moviliza una ambulancia soporte vital básico y una ambulancia soporte vital básico.

Minutos más tarde, los alertantes comunican de nuevo con el 1-1-2 para indicar que han podido sacar al herido y se encuentra herido leve, por lo que se informa a los Bomberos y a Sacyl, que anula el helicóptero medicalizado.

Una hora después, a las 18.22 horas el 1-1-2 recibe el aviso de la colisión de un turismo contra un animal de el kilómetro 6 de la BU-101, en Mahamud, donde, ha resultado herida una mujer de unos 40 años que se ha golpeado las piernas y una mano. Se ha avisado a Tráfico de Burgos y a Sacyl.