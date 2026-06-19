La UBU ultima el arranque de Medicina en el Hospital Militar con récord de solicitudes

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Las obras y los procesos de contratación para poner en marcha el primer curso del Grado de Medicina en su sede provisional del Hospital Militar avanzan con la vista puesta en agosto. Y lo hacen en un contexto de elevada demanda estudiantil que convertirá a Medicina en la opción preferida de quienes eligen la Universidad de Burgos (UBU) para cursar estudios superiores.

El Militar «era la opción B, pero ha acabado convirtiéndose en la A y será donde arranque el primer curso y, probablemente, también el segundo, porque las obras siempre van más despacio de lo que nos gustaría», señala la coordinadora del Grado de Medicina de la Universidad de Burgos, María Ángeles Martínez.

En lo relativo a las instalaciones, la remodelación de la sede definitiva en el Hospital Divino Valles no es una alternativa viable para comenzar el próximo curso. Todos los esfuerzos se centran en adaptar los espacios de la Facultad de Ciencias de la Salud en el Hospital Militar, donde Medicina compartirá ubicación con los grados de Enfermería y Psicología, también entre los más demandados.

La actuación más importante consiste en disponer de un laboratorio de Anatomía y Disección, cuyos trabajos avanzan conforme al cronograma establecido. Estará ubicado en el ala este del Pabellón 2, inicialmente concebido para ampliar los despachos de la planta. Esta instalación se dividirá en una zona denominada parte húmeda, destinada a anatomía y disección de cuerpos, y una parte seca u osteoteca, destinada al almacenamiento y registro de huesos. «Las obras ya están en marcha y el equipamiento se inició al mismo tiempo con el objetivo de que todo esté listo antes de agosto», explica Martínez.

La previsión se mantiene en todos los aspectos relacionados con la implantación del esperado Grado de Medicina en la UBU. En este sentido, ya se han iniciado los contactos para disponer de los cadáveres con los que realizar las prácticas en ese laboratorio, que contará con una cámara frigorífica con capacidad para 12 cuerpos.

«Es un asunto complejo, pero ya hemos visitado la Universidad Complutense de Madrid, donde conocimos el centro de donación de cuerpos y sus salas de disección. Nos van a ceder cuerpos para las prácticas y, tras la visita del 8 de junio a la Universidad de Valladolid, también nos han mostrado su apoyo en el lanzamiento, tienen gran experiencia, y estamos ultimando los convenios de colaboración», señala la coordinadora del grado.

De manera paralela, ya se ha lanzado la convocatoria para cubrir dos plazas de técnicos del laboratorio de Anatomía y Disección, para lo que también han mantenido contactos con la UCM, la UVA y Miranda de Ebro, donde se imparte este ciclo de Formación Profesional.

Inscripciones de récord

El Aulario 1 parece destinado a acoger a los más que probables 80 primeros alumnos. Esta zona también se está acondicionando. Un pupitre muy cotizado. En el periodo de preinscripción, que finaliza el próximo 3 de julio, Medicina suma ya 2.270 solicitudes. «Nos hemos encontrado con un auténtico boom. Era algo esperado porque la demanda en este grado es muy alta, pero el ritmo está siendo espectacular», reconoce.

Del total de solicitudes, 150, el 6%, corresponden a estudiantes de Burgos. Además, el Grado de Medicina de la UBU es la primera opción para 414 estudiantes, de los cuales 68 son burgaleses. La realidad es que cada plaza de Medicina en la UBU cuenta con 28 aspirantes. «Las solicitudes proceden de toda España y, dada la demanda, es probable que, siempre y cuando se nos permita, pasemos de los 72 alumnos iniciales a 80 estudiantes», apunta.

En cuanto al profesorado, parte de las asignaturas de primero podrán ser impartidas por docentes de otros grados de Ciencias de la Salud. No obstante, eso no evita la necesidad de nuevas incorporaciones. La implantación del Grado de Medicina implica la contratación de entre 10 y 11 profesores. «Contamos con asignaturas básicas para las que disponemos de personal de esas áreas de conocimiento, pero dejarán vacantes que habrá que cubrir y lo ideal es resolverlo antes de las vacaciones», explica.

Sacar adelante un Grado de Medicina supone un importante desafío que impulsará académicamente a la universidad burgalesa, del mismo modo que ya lo ha hecho con las preinscripciones debido a la elevada demanda.

Es un «reto apasionante poner todo en marcha, pero hemos trabajado con mucha antelación. Llevamos año y medio de desarrollo y hemos contado con la inestimable ayuda del Colegio de Médicos, de profesionales de Atención Primaria y del CAUBU. Ha sido una implicación total, incluso durante los periodos vacacionales», explica María Ángeles Martínez.

Un ejemplo de esa planificación previa al 29 de mayo, fecha en la que se aprobó definitivamente el Grado de Medicina, es la puesta en marcha de su página web. Actualmente ya pueden consultarse la declaración de intenciones de los estudios de Medicina en Burgos y sus requisitos, aunque el trabajo interno llevaba tiempo desarrollado. «Hemos trabajado con mucha antelación y con la aprobación de la propuesta en mente. En mayo la web del grado ya estaba terminada, aunque solo a nivel interno», remarca.

El nuevo grado se estructura en seis años y 360 créditos, donde la práctica clínica, 72 horas, comenzará en tercero, con un hospital virtual y formación médico-quirúrgica. También se abordarán aspectos como la medicina de precisión y personalizada, la formación vinculada a la Inteligencia Artificial, cuestiones destinadas a revalorizar la Atención Primaria y la conexión de estos estudios con la Evolución Humana, ámbito en el que la UBU es referente.