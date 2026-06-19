Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Desde el pasado mes de febrero, hay pacientes del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) cuyas citas en el servicio de Endocrinología y Nutrición han sido anuladas. Cuatro meses después, continúan «sin recibir contestación». Ni siquiera los «enfermos oncológicos graves» que en su momento solicitaron que se les atendiese lo antes posible.

Haciéndose eco de esta situación, los procuradores burgaleses del PSOE en las Cortes de Castilla y León han registrado dos preguntas para que el Gobierno autonómico dé explicaciones al respecto. Lo fundamental, según indicaba este viernes su portavoz, Daniel de la Rosa, sería conocer el motivo de estas anulaciones. Es decir, si se debe a una «falta de personal» o un «problema con la gestión de las citas».

La segunda cuestión a formular es «por qué el HUBU aún no se ha dirigido a los pacientes después de cuatro meses de espera para darles una cita con un especialista». Sobre este asunto, De la Rosa asegura que varios pacientes han acudido recientemente al grupo parlamentario socialista para expresar su «malestar» porque no están recibiendo «ningún tipo de atención».

En paralelo, el PSOE interpelará a la Junta en relación al elevado número de pacientes (545 a finales de marzo) de Urología pendientes de operación, con un periodo medio de espera de 245 días. Esto supone, tal y como indicó De la Rosa, «el triple que hace justo un año».

Sin salir del ámbito sanitario, los socialistas burgaleses han registrado otra pregunta en base a una resolución del Procurador del Común en la que se insta a impulsar las «acciones necesarias» para garantizar la «plena accesibilidad» de los usuarios del ambulatorio de Espinosa de los Monteros. Del mismo modo, el Alto Comisionado aboga por intensificar las «actuaciones de colaboración y coordinación» con el Ayuntamiento de cara a «posibilitar la disponibilidad de una parcela adecuada para la futura construcción del nuevo centro de salud».

«Esto es así desde hace muchos años», subrayaba De la Rosa convencido de que la Consejería de Sanidad ha de tomar cartas en el asunto para mejorar la accesibilidad de un inmueble «completamente obsoleto y anticuado» mientras se materializa el nuevo.