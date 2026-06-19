De la Rosa: «La política ambiental en manos de Vox es como poner al lobo a cuidar de las ovejas»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

En plena ola de calor y con el nuevo Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco dando sus primeros pasos, el PSOE no ha querido desaprovechar la oportunidad de criticar -y predecir- la gestión de la Junta de Castilla y León en la lucha contra incendios. Lo más preocupante, a juicio de los socialistas, es que el Partido Popular haya remodelado la cartera de Medio Ambiente para ceder a Vox la Política Ambiental dentro de Agricultura, Ganadería y Medio Rural. Algo así como «poner al lobo a cuidar de las ovejas», según denunciaba este viernes Daniel de la Rosa tras reunirse en Burgos con agentes medioambientales y bomberos forestales.

Un día después de que Carlos Martínez pidiese la comparecencia de la nueva titular de Medio Ambiente, María González, De la Rosa se alineó con su secretario regional al criticar la postura de Mañueco respecto al exconsejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quien ha «recompensado» situándole al frente Industria, Universidades, Empleo y Comercio. «Surrealista» le parece, igual que lo de Vox, cuando en su opinión «tenían que haberle cesado» tras la «catástrofe» en materia de incendios el verano pasado.

El caso, según De la Rosa, es que Quiñones ha logrado «escurrir el bulto» después de que el PSOE pidiese su comparecencia por activa y por pasiva en el anterior mandato. Sin embargo, el Partido Popular logró evitarlo al «retrasar la contestación hasta que hubo nuevo Gobierno».

Sobre su encuentro con los profesionales que se juegan el tipo luchando contra el fuego, el portavoz de los socialistas burgaleses en las Cortes trasladó su malestar ante la «absoluta falta de planificación, control y organización» dentro de un operativo cuyo modelo está «caducado». También advirtió, en función de lo que le comunicaron, que existe una enorme «preocupación» debido a que el mantenimiento preventivo de caminos forestales, vías de agua, bases y puntos de vigilancia «brilla por su ausencia».

También subyace la cuestión económica, máxime al tratarse de «trabajos realmente duros donde te juegas la vida» cuyos salarios, en muchos casos, se sitúan ligeramente por encima del mínimo interprofesional (SMI). Aparte, las nuevas contrataciones a través de la empresa pública Tragsa, dependiente de la Junta, no cuentan con el beneplácito de las organizaciones sindicales porque «las condiciones laborales no son los mejores».