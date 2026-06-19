Rafael Barbero será el presidente de la Fundación Caja de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Patronato de la Fundación Caja de Burgos ha acordado el nombramiento de Rafael Barbero Martín como nuevo presidente de la entidad, dando inicio a una nueva etapa institucional orientada a reforzar el impacto social, cultural y económico de la Fundación.

Barbero accede a la Presidencia tras quince años al frente de la Dirección General, un periodo en el que la Fundación Caja de Burgos ha experimentado una profunda transformación institucional, organizativa y patrimonial. Durante esta etapa, la entidad ha reforzado su modelo de gobernanza mediante la consolidación de órganos de control y asesoramiento especializados, la configuración de un Patronato independiente y experto y el fortalecimiento de sus sistemas de gestión y supervisión.

Bajo su dirección, la Fundación ha ampliado y diversificado su actividad en ámbitos como la acción social, la atención a personas mayores, la educación, la cultura, el medio ambiente y la salud, impulsando iniciativas de referencia como Innova Social, la expansión de Cordia, el programa Recrea, el fortalecimiento de los centros educativos y una programación cultural consolidada como referente en Burgos.

La etapa de Rafael Barbero también ha estado marcada por una decidida apuesta por el desarrollo económico y empresarial, con la creación y consolidación del Edificio Nexo como espacio de referencia para el emprendimiento, el impulso a programas de apoyo a emprendedores y pymes, el desarrollo de aceleradoras empresariales, la actividad inversora y la colaboración con las principales organizaciones empresariales del territorio.

Asimismo, se ha consolidado la actividad de Fundación Videburgos, reduciendo significativamente su endeudamiento, incrementando su patrimonio y ampliando su capacidad de actuación, al tiempo que se reforzaba la presencia institucional de la Fundación y su relación con la sociedad burgalesa.

Esta evolución se ha traducido en un importante crecimiento de la organización. Desde su conversión en fundación, los activos de la entidad han pasado de 174 a 254 millones de euros, mientras que la inversión anual en programas y actividades se ha elevado de 14 a 18 millones de euros. El equipo profesional ha crecido desde 130 hasta 250 personas, consolidando una estructura capaz de afrontar nuevos retos y ampliar el impacto de la actividad fundacional.

El nuevo presidente ha agradecido la confianza del Patronato y ha destacado la solidez de la Fundación para afrontar esta nueva etapa: "Es un honor asumir la Presidencia de una institución tan vinculada al progreso de Burgos y de su provincia. Afronto esta responsabilidad con ilusión, responsabilidad y la convicción de que contamos con un proyecto sostenible, un equipo extraordinario y una clara vocación de servicio a la sociedad".

Barbero ha subrayado también el trabajo desarrollado durante los últimos años: "La evolución experimentada por la Fundación ha sido posible gracias al compromiso de muchas personas. Hoy contamos con una organización más sólida, con mayor capacidad de actuación y preparada para afrontar con confianza los retos del futuro".

Nuevo director general

El Patronato ha acordado asimismo el nombramiento de José Ramón Gutiérrez como nuevo director general de la Fundación Caja de Burgos, completando el relevo en los principales órganos de gobierno y gestión de la entidad.

Gutiérrez, hasta ahora responsable de Transformación Digital de la entidad, asumirá la dirección ejecutiva de la Fundación en una etapa marcada por la continuidad, la innovación y la adaptación a los nuevos desafíos sociales y económicos.

Según Barbero, "José Ramón reúne la experiencia, el conocimiento y la capacidad de liderazgo necesarios para dirigir esta nueva etapa y seguir fortaleciendo el papel de la Fundación como entidad de referencia al servicio de Burgos y su provincia".

Por su parte, José Ramón Gutiérrez ha señalado que afronta el reto de dar continuidad al proyecto iniciado por Ginés Clemente y Rafael Barbero, impulsando la evolución de una institución centenaria hacia un nuevo nivel. “Con vocación de trabajo en equipo, aspiro a liderar un grupo humano de alto nivel, con experiencia, compromiso y ganas de seguir creciendo y aportando valor. Asumo esta responsabilidad con ambición, energía e ilusión, convencido de poder contribuir como arquitecto del futuro de la Fundación dentro del Plan Estratégico cuya definición está ya en marcha", ha declarado.

Renovación del Patronato

El Patronato incorpora a María Eugenia Clemente, Fernando Puente y a Rafael Barbero, mientras que finalizan su etapa Fernando Rodríguez Porres, Antonio de Santiago y Ginés Clemente.

Asimismo, el Patronato ha acordado el nombramiento de Andrés Carretón como vicepresidente primero de la Fundación Caja de Burgos. Carretón, hasta ahora miembro del Patronato, cuenta con una amplia trayectoria en los ámbitos de la gestión pública, el sector financiero y la gobernanza institucional, estrechamente vinculada a la historia reciente de Caja de Burgos y de la Fundación.

En este contexto de transición, la Fundación ha querido poner en valor la labor desarrollada por el anterior presidente del Patronato, Ginés Clemente, cuya etapa ha estado marcada por la consolidación del modelo fundacional y el impulso de una visión estratégica de largo recorrido.

Por su parte, Clemente ha subrayado el carácter profundamente significativo de su etapa al frente de la Presidencia: "Ser presidente de la Fundación Caja de Burgos ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. He intentado ejercer esta responsabilidad desde la idea de servicio, con respeto hacia quienes me precedieron y con la voluntad de contribuir a que la Fundación siguiera creciendo y siendo útil para la sociedad. Por eso puedo decir, con absoluta sinceridad, que haber presidido esta institución ha sido uno de los mayores privilegios y también una de las mayores satisfacciones de mi vida".

Asimismo, ha destacado la continuidad del proyecto desarrollado conjuntamente en esta etapa, en la que la entidad ha reforzado su posicionamiento, su capacidad de inversión y su impacto en el territorio, fruto de una visión compartida entre Presidencia y Dirección General.

La nueva visión de la Presidencia. La nueva etapa presidida por Rafael Barbero se articulará en torno al Plan Estratégico 2027-2030, actualmente en elaboración, que definirá las prioridades de actuación de la Fundación para los próximos años.

"Tenemos una Fundación sólida y preparada para afrontar nuevos desafíos. El próximo Plan Estratégico debe servir para consolidar lo conseguido y abrir nuevas oportunidades de crecimiento, innovación e impacto social. Queremos seguir siendo una entidad útil para Burgos, capaz de anticiparse a los retos del futuro y de contribuir activamente al desarrollo del territorio.", ha remarcado Barbero.

Perfil de José Ramón Gutiérrez José Ramón Gutiérrez cuenta con más de veinticinco años de experiencia en dirección y gestión de equipos multidisciplinares, transformación organizativa y ejecución de estrategias de negocio en ámbitos industriales, financieros y del tercer sector. A lo largo de su trayectoria profesional ha liderado proyectos de transformación digital, mejora de procesos, gobierno tecnológico y gestión del cambio vinculados a la consecución de objetivos estratégicos y al desarrollo de organizaciones complejas.

​Durante más de una década desarrolló su carrera profesional en el sector de la automoción, contribuyendo al crecimiento internacional de Grupo Antolin y participando en relevantes procesos corporativos de integración, adquisición y reorganización empresarial. Posteriormente lideró iniciativas globales de transformación digital en áreas como operaciones, calidad, gestión de proyectos, recursos humanos, finanzas y actividad comercial, impulsando la eficiencia operativa y la implantación de nuevas capacidades digitales en entornos internacionales.

​Actualmente es responsable de Transformación Digital de la Fundación Caja de Burgos, desde donde ha impulsado proyectos de innovación, automatización, gestión del dato y mejora continua orientados a reforzar el impacto social de la entidad y su adaptación a los nuevos desafíos tecnológicos.

​Es Ingeniero Técnico en Informática por la Universidad de Burgos, ha cursado el Advanced Management Program (AMP) de IE University y un Executive MBA por IDE-CESEM. Actualmente completa su formación con un MBA en la Universidad de Burgos.

Barbero deja la Dirección General en manos de José Ramón Gutiérrez.ECB