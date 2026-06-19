El timo del falso médico que llama para pedir dinero por un hijo llega a Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los intentos de estafas telefónicas, por mensajes de móvil o por internet se han multiplicado de tal manera en los últimos tiempos en Burgos, que la Policía Nacional ha decidido lanzar un aviso urgente a los vecinos para que no caigan en esas trampas y, en especial, en la conocida como el «hijo en apuros». La alerta llega después de que los investigadores hayan recibido varias denuncias en las dos últimas semanas en Burgos relacionadas con una variante de este engaño, siempre con el patrón de una llamada a una persona mayor para hacerle creer que un hijo o una hija se encuentran hospitalizados tras sufrir un grave accidente.

Quien realiza la llamada suele presentarse como médico, cirujano o responsable de un hospital, habla a su posible víctima con aparente normalidad, aporta detalles para dar credibilidad a la historia y explica que el familiar necesita una operación urgente. A partir de ahí llega el verdadero objetivo de la llamada, que no es otro que la estafa, y el supuesto sanitario asegura que la intervención depende de una prótesis o de un tratamiento muy costoso que debe abonarse de inmediato y que cualquier retraso puede empeorar la situación del paciente.

Los delincuentes tratan de forzar que la víctima no se piense que intentan engañarla y actúe movida por el miedo y la preocupación por su hijo y no le dan tiempo para contrastar la información. Por eso intentan mantenerla al teléfono durante toda la conversación para tenerla entretenida y que no pueda llamar a sus familiares o consultar con otras personas. Le dan vueltas al engaño para que no suelte el teléfono y se convenza de la urgencia sin que nadie le prevenga de que están tratando de estafarle y, mientras tanto, los timadores aprovechan para sonsacar a su víctima toda la información posible sobre el domicilio o sobre su disponibilidad de dinero y objetos de valor.

Las cantidades que reclaman los estafadores a sus víctimas suelen ser elevadas, hasta el punto de que, según ha comprobado la Policía Nacional con los intentos de estafa denunciados en Burgos, en algunos casos exigen varios miles de euros en efectivo y, cuando sospechan que la víctima no dispone de esa cantidad, amplían la petición a joyas u otros objetos valiosos. Una vez convencida la persona, un segundo integrante del grupo se desplaza hasta las inmediaciones de la vivienda para recoger el dinero. La entrega suele realizarse en la calle y en pocos minutos los estafadores desaparecen.

La investigación abierta en Burgos ha permitido comprobar que las víctimas elegidas son, casi siempre, personas de edad avanzada, para que los delincuentes puedan aprovechar la angustia que les provoca una noticia de ese tipo y la preocupación lógica por la salud de un hijo para acelerar la decisión y evitar que aparezcan las dudas. Precisamente por ello, los agentes insisten en la importancia de que familiares y personas cercanas hablen de este tipo de engaños con padres y abuelos, ya que conocer el método es la mejor herramienta para detectarlo a tiempo.

La Policía recuerda que ningún hospital español solicita por teléfono dinero en efectivo, joyas o metales preciosos para realizar una operación o aplicar un tratamiento médico. Tampoco envía a nadie a recoger pagos a un domicilio particular. Ante una llamada de estas características, la recomendación es colgar inmediatamente, contactar directamente con el familiar supuestamente afectado y consultar la situación con una persona de confianza antes de tomar cualquier decisión.

Los investigadores recomiendan además desconfiar de llamadas realizadas desde números ocultos o de interlocutores que exijan una respuesta inmediata. Si pese a las precauciones alguien ha sido víctima del engaño, la Policía aconseja presentar denuncia lo antes posible para facilitar la identificación de los responsables y evitar que puedan repetir la estafa con otras personas.