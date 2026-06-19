Sara García abrirá los Cursos de Verano de la UBU con una conferencia sobre ciencia y espacio

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Sara García Alonso, científica leonesa e integrante de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), inaugurará el próximo 9 de julio la trigésima edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Burgos con una conferencia que conectará dos ámbitos que rara vez coinciden en una misma trayectoria profesional, como son la investigación biomédica y la exploración espacial.

El acto se celebrará a las 19.30 horas en el Auditorio del Fórum Evolución y tendrá entrada libre hasta completar el aforo. Bajo el título Biotecnología: desde el laboratorio hasta el espacio exterior, la investigadora explicará cómo los avances en biotecnología encuentran aplicaciones que van desde el desarrollo de nuevos tratamientos médicos hasta la investigación realizada en condiciones de microgravedad.

La elección de Sara García para abrir una edición especialmente simbólica de los Cursos de Verano no responde únicamente a su currículo científico. Desde que en 2022 fue seleccionada entre más de 23.000 aspirantes para incorporarse a la reserva de astronautas de la ESA, se ha convertido en una de las divulgadoras científicas más visibles del país. Su participación en congresos, encuentros universitarios y actividades dirigidas a jóvenes la ha situado como una de las voces más reconocibles de una nueva generación de investigadores españoles que combina ciencia, innovación y comunicación pública del conocimiento.

Nacida en León en 1989, es licenciada en Biotecnología y máster en Investigación Biomédica por la Universidad de León, además de doctora en Biología Molecular por la Universidad de Salamanca. Su carrera investigadora ha estado ligada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde trabajó junto al bioquímico Mariano Barbacid.

Actualmente lidera un proyecto de oncología experimental centrado en el desarrollo de nuevos fármacos contra el cáncer de pulmón y de páncreas, una labor que compagina con su preparación dentro del programa espacial europeo.

Durante la conferencia abordará el potencial de la biotecnología para desarrollar soluciones aplicadas a la salud, la sostenibilidad o la mitigación del cambio climático. También analizará cómo los estudios realizados en microgravedad permiten obtener conocimientos científicos y tecnológicos que terminan teniendo aplicaciones prácticas en la vida cotidiana.

La presencia de Sara García servirá para abrir una edición que celebra los treinta años de los Cursos de Verano de la Universidad de Burgos con una invitada cuya trayectoria ha trascendido el ámbito estrictamente académico y se ha convertido en un referente para estudiantes interesados en la ciencia, la tecnología y la investigación.