Tradición, esquileo y renovación. Así fue la Fiesta del Esquileo de los Cucos

Recreación del cuadro de Marceliano Santamaría 'El esquilador' que cada año recrean en vivo la Sociedad Gastronómica Los Cucos y el grupo de danzas Diego Porcelos.Oscar Corcuera

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Clarete de Ribera del Duero bañado en kilos de hielo, 60 kilos de queso blanco y 30 e queso curado. Es lo que se afanaban en cortar y preparar un nutrido grupo de los 60 socios que componen la Sociedad Gastronómica de los Cucos que fieles a su cita desde hace 36 con el esquileo, se han unido todos para empezar a preparar su 50 aniversario. La Fiesta del Esquileo es una de las dos citas con las que la entidad gastronómica llena la plaza de La Flora. Ésta es la de verano y con ella tratan de recordar aquellos tiempos en los que Burgos era la capital económica de Europa gracias a la oveja. «Burgos es lo que es hoy gracias al potente mercado de la lana, en el siglo XIII y XVI genero riqueza y fue el centro del comercio de Europa, pero hoy, poco a poco, se va perdiendo», reflexionaba el presidente de la Sociedad Gastronómica Los Cucos, Juan Montiel.

Mantener viva esa tradición es el objetivo con el que nació, hace 34 años, el Festival del Esquileo, que siguen organizando en el entorno de La Flora. Reúnen a dos esquiladores. Melquiades, ya jubilado, que se ha pasado toda la vida retirando la lana de las ovejas a máquina. Junto a él, tijera en mano, Javier Tubilleja miembro de la sociedad que durante años se dedicó a un oficio que hoy sobrevive gracias a la llegada de esquiladores del extranjero.

Lamentan que es una tradición que se está perdiendo. No sólo la práctica sino, también, la disposición de explotaciones dedicadas a este ganado. Los Cucos reciben seis ovejas repletas de lana y un ternero, «para mostrar a los más pequeños cómo es el animal de donde viene lo que comemos» de la misma ganadería de siempre. Pero reconocen que poco a poco se va perdiendo. «La ganadería está cada vez más difícil, para que se hagan una idea esta ganadería tenía mil cabezas el año pasado, este mantiene cien y por eso son necesarias estas expresiones de la tradición para no olvidar», lamentan desde Los Cucos.

Durante la jornada del esquileo el Grupo de Danzas Diego Porcelos animó la velada. Con sus bailes tradicionales, a las que se sumó algún que otro espontáneo. Pasado el momento, la agrupación de bailarines y los esquiladores recrearon, un año más, el conocido cuadro de 'El esquilador' de Marceliano Santamaría.

Alberto, 95 años, 46 socio de Los Cucos. «La sociedad es algo que necesito»

Entre quienes no se pierden la fiesta ya sea dentro de los fogones de la sociedad o repartiendo bandejas de queso son parte de los 60 socios. Entre ellos Alberto Aparicio. 95 años, 46 en la sociedad, no entiende su día a día sin los buenos ratos que de tanto en cuanto se echa con los compañeros de Los Cucos. Jovial recuerda que «me hice socio en el 79, y esto del esquileo lo empezamos después de la matanza y poco a poco se ha convertido en lo que hoy es». Estar entre perolos, probar unos platos más tradicionales y otras novedades, y hablar de la vida con un buen plato sobre la mesa es un imprescindible en su vida. «Venir a la sociedad es algo que es más que costumbre, es algo que necesito en mi vida», reconoce.

El es de los más veteranos de una entidad que pelea por mantener viva su tradición con la incorporación de sabia nueva. Y lo han logrado. «En el último año son varios los chicos en la veintena y treintena que se han unido a la sociedad y es que es algo que se necesita, porque sino, todos mayores, esto se acaba y vienen con ganas de mantener todo esto», relataba Julián Montiel, el presidente de la entidad.

Javier Martínez, 36 años, en Los Cucos desde febrero. «queremos seguir la tradición familiar »

Entre esa nueva hornada de jóvenes que se colocan con orgullo la característica boina de Los Cucos está Javier Martínez, 36 años y socio de la entidad desde febrero. Con él entró Diego, su hermano, de 40. Ellos dos siguen la tradición familiar. «Nuestro padre fue uno de los socios fundadores y hemos querido seguir con la tradición familiar para que no se pierda porque todo es es algo que hemos visto desde pequeños», aseguran.

Javier se afanaba en cortar queso y Diego en el interior de la sede preparando las viandas para después. Este año observan el esquileo desde otro punto de vista y con la intención de «seguir estas tradiciones históricas porque en la sociedad de hoy muchos jóvenes o niños ni siquiera saben de donde vienen las cosas y está bien seguir recordándolo». Reconocen, ambos, que tienen ideas para renovar todo pero, sobre todo, muchas ganas de aprender. «Entramos con ideas, lo que pasa que chocamos un poco con la mente más tradicional de ellos, pero es un todo al final aprendemos mucho de su parte y ellos se abren a nuevas propuestas que vamos haciendo».

En ese reto por rejuvenecer la entidad y favorecer la entrada de sabia nueva en Los Cucos hay tope de edad para incorporarse a la sociedad. 60 años. La mejor manera para celebrar los 50 años de una entidad que espera seguir otros tantos más. Con la fiesta del Esquileo arranca la celebración de sus cinco décadas de actividad gastronómica, cultural y tradicional. Una ocasión que no se quieren perder algunos representantes de autoridades municipales como el concejal de Festejos, César Barriada, los ediles de Vox, Fernando Martínez Acitores e Ignacio Peña, la concejal del PSOE, Nuria Barrio o los exalcaldes Juan Carlos Aparicio y Daniel de la Rosa, hoy procurador por Burgos. Junto a ellos representantes de asociaciones como el presidente de Aspanias, Jesús Cirujano.

Todos ellos, y las personas que se acercaban a mostrar a sus nietos cómo se marcaba el paso al verano en el pueblo mientras disfrutaban de un buen trozo de queso, asistieron al reconocimiento de las nuevas reinas de la Sociedad Gastronómica de los Cucos. La reina mayor Enma Bilbao Juez y la reina infantil Elena Martín Marcos.