La rentabilidad hotelera de Burgos crece más del triple que la media nacional

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La rentabilidad hotelera de Burgos creció entre enero y abril más del triple que la media nacional. Los hoteles de la ciudad alcanzaron un ingreso medio de 43 euros por habitación disponible, un 14,1% más que en el mismo periodo de 2025, mientras el conjunto de los destinos turísticos españoles avanzó un 4% en un arranque de año marcado por una demanda irregular, el mal tiempo, los problemas del tren y el efecto de la Semana Santa.

El dato forma parte del Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos Españoles de Exceltur, que analiza 102 destinos y utiliza como referencia el RevPAR, uno de los indicadores habituales del sector hotelero. La lectura para un público general es sencilla: mide cuánto ingresa de media un hotel por cada habitación disponible, esté ocupada o no. Si sube, puede deberse a que se llenan más habitaciones, a que se cobran precios más altos o a una combinación de ambos factores.

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En Burgos, el ingreso medio queda por debajo de los 74,8 euros del conjunto de España y lejos de los 90,2 euros de media de los destinos urbanos, pero el crecimiento porcentual fue mucho más alto. Frente al 4% nacional y al 5,9% de las ciudades, Burgos avanzó un 14,1%, lo que coloca a la capital entre los destinos de interior que mejor evolucionaron.

El avance burgalés no puede leerse como si compitiera en volumen de ingresos con Barcelona, Madrid, Sevilla o Málaga. Esos destinos manejan otra escala por demanda internacional, eventos, congresos y conectividad. La mejora de Burgos se entiende mejor al compararla con el punto del que partía hace un año y con otras ciudades de interior donde los ingresos hoteleros son más moderados y se sostienen en clave nacional.

El informe de Exceltur explica que el primer cuatrimestre tuvo dos momentos distintos. Enero y febrero mostraron una demanda más débil, con un aumento de las pernoctaciones del 2,1 por ciento y sin crecimiento de la demanda española, en un contexto de malas condiciones meteorológicas y problemas de conectividad ferroviaria. Por su parte, la demanda extranjera resistió mejor en esos primeros meses con un avance del 3,3 por ciento.

El tono cambió en marzo y abril. La demanda española creció un 2,9%, por encima de la extranjera, que subió un 2,5%, en un periodo condicionado por la incertidumbre internacional derivada del conflicto en Oriente Medio y por la Semana Santa. Exceltur señala que ese escenario favoreció los viajes de los españoles dentro del país y permitió una reactivación de los visitantes extranjeros hacia destinos percibidos como seguros.

La mejora del conjunto de España se produjo, por tanto, en un contexto menos homogéneo que el de ejercicios anteriores. De los 102 destinos analizados, 63 consiguieron elevar sus ingresos respecto al mismo periodo de 2025 y 39 cerraron el cuatrimestre con descensos. Muchos de los retrocesos se concentraron en destinos vacacionales que aún estaban en temporada baja o que sufrieron con más fuerza el mal tiempo y el calendario de la Semana Santa.

Los precios tiran más

El crecimiento nacional de la rentabilidad hotelera descansó sobre todo en las tarifas, cuya media diaria subió un 3,8 por ciento, mientras la ocupación apenas aportó dos décimas, hasta situarse en el 63,1%. En términos prácticos, los hoteles ingresaron más al subir los precios de las habitaciones, no por registrar mayores aforos.

Exceltur relaciona esa subida de precios con dos factores. Por un lado, el posicionamiento de una parte de la oferta en productos de mayor valor que sigue teniendo respuesta de la demanda. Por otro, la necesidad de trasladar a los precios el aumento de costes, en especial los vinculados a la energía y los suministros, afectados por las tensiones internacionales. El informe también señala que las plazas en hoteles de cinco estrellas crecieron un 4,5% y las de cuatro un 2,8%, con 18.800 plazas más que al inicio de 2025.

En el caso de Burgos, el barómetro no desglosa cuánto de la subida del 14,1% procede de las tarifas y cuánto de la ocupación. El RevPAR resume el resultado de ambas variables, pero no permite atribuir con precisión el avance local a una sola causa. Lo que sí muestra es que cada habitación disponible generó más ingresos que entre enero y abril del año anterior.

Turismo de interior

Burgos saca partido de la tendencia general de un mayor peso turístico en las ciudades de interior, que mantuvieron un notable dinamismo al inicio de 2026 gracias a la puesta en valor de su oferta cultural y a la demanda nacional. Exceltur cita expresamente los viajes de ocio de proximidad y los desplazamientos de negocios, como dos movimientos que favorecen a destinos con patrimonio, actividad empresarial y capacidad para atraer visitantes fuera de los meses centrales del verano.

En Castilla y León, Burgos comparte ese buen comportamiento con Zamora y Palencia. Zamora alcanzó un ingreso medio de 38,3 euros por habitación disponible y creció un 23,4%. Entretanto, Palencia se situó en 41,3 euros, un 12,3% más que en el mismo periodo de 2025. Valladolid, en cambio, tuvo un RevPAR superior al de Burgos, con 46,4 euros, pero cerró el cuatrimestre con una ligera caída del 0,3%.

Un grupo de turistas, en pleno casco histórico de Burgos, durante una visita guiada.ÓSCAR CORCUERA

Esa comparación permite medir mejor el alcance del dato local. Burgos ingresó menos por habitación que Valladolid, pero mejoró con mucha más fuerza. También superó a Palencia tanto en nivel de ingresos como en crecimiento, aunque quedó por detrás de Zamora en ritmo de avance. Dentro de la Comunidad, el dato burgalés combina un nivel intermedio de rentabilidad con una subida claramente superior a la media española.

El primer cuatrimestre fue más favorable para los destinos urbanos que para los vacacionales. Las ciudades elevaron su RevPAR un 5,9%, hasta 90,2 euros, con una ocupación media del 68,8% y una tarifa diaria de 131,2 euros. Los destinos vacacionales apenas crecieron un 0,1%, pese a registrar un ingreso medio de 92,5 euros por habitación disponible.

La diferencia se explica por el calendario y el tipo de demanda. Muchos destinos de costa peninsular y Baleares estaban en temporada baja durante parte del periodo y el adelanto de la Semana Santa altera la comparación. A ello se sumaron el mal tiempo y una demanda exterior menos intensa en algunos mercados europeos. Exceltur prevé, no obstante, una mejora de esos destinos en los meses centrales del año si se mantiene el efecto de los viajes hacia España por la búsqueda de destinos seguros.

Aun con todo, los problemas ferroviarios también aparecen como una de las claves del arranque del año. El uso de la Alta Velocidad cayó un 21,3% sin que el transporte aéreo interior, con un avance del 0,7%, ni el autobús, con un 7,4%, compensaran esa pérdida. Esa circunstancia afectó a flujos nacionales que habían ganado peso desde la liberalización ferroviaria y condicionó especialmente a algunas ciudades con fuerte dependencia del tren.

Burgos no aparece en el informe vinculada de forma expresa a esa dependencia del tren pero sí participa del condicionante de muchas ciudades de interiora las que el visitante nacional les quesigue llegando por proximidad, cultura y negocios. Esa base doméstica ayuda a entender por qué la ciudad mejoró tanto en un cuatrimestre en el que otros destinos urbanos tuvieron más dificultades.

Cabe señalar que Barcelona mantuvo el mayor RevPAR urbano del país, con 130,6 euros por habitación disponible, seguida de Madrid, Sevilla y Málaga. Valencia alcanzó 84,6 euros y Alicante 71,1, con crecimientos del 13,6% y del 16,8%, respectivamente. En ese grupo de ciudades con ingresos altos o fuerte dinamismo internacional, Burgos queda a distancia.

La lectura favorable para la capital burgalesa está en la evolución, ya que en este periodo creció más que Madrid, Barcelona, San Sebastián, Girona, Las Palmas de Gran Canaria, Toledo, Málaga, Sevilla, Palencia o Valencia, aunque por detrás de Albacete, Zamora, A Coruña, Ciudad Real, Tarragona, Zaragoza, Alicante y Jaén. Su 14,1% la sitúa claramente por encima de la media nacional y de la media urbana. Las caídas de otros destinos muestran hasta qué punto el arranque de 2026 fue desigual. Pamplona perdió un 5,0%, Mérida un 4,2% y Teruel un 4,0%, afectadas por ajustes en tarifas y ocupación. También cerraron en negativo Córdoba, Granada, Oviedo, Gijón, Valladolid y Santiago de Compostela. En ese mapa, Burgos se colocó entre las ciudades que aumentaron con más claridad los ingresos generados por cada habitación disponible.